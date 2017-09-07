استعراض أهم تفاصيل ومباريات الدوري الممتاز المصري لموسم 2017/ 2018

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يبدأ الدوري المصري الممتاز أولى جولاته في يوم الثامن من شهر سبتمبر الحالي 2017، حيث تنحصر مواجهات البداية في مباراتين خلال اليوم الأول من عمر الدوري الممتاز حيث سيتم افتتاح الجولات في تمام الساعة الخامسة مساء بلقاء نادي بتروجيت مع نادي الداخلية.

على أن تكون المواجهة الثاني في بداية الدوري الممتاز بين نادي الرجاء ونادي المقاولين العرب في تمام الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساء.

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فاز نادي الأهلي المصري على لقب الدوري الممتاز في الموسم الكروي الماضي بدون أي خسارة، حيث حصل على أكبر عدد للفوز في عمر الدوري وهو خمسة وعشرين فوز، كما أن النادي الأهلي يحظى بأقوى الدفاعات خلال الدوري الممتاز السابق حيث لم يسجل في مراماه إلا أربعة عشر هدف فقط من عمر الدوري، ليصبح فارق النقاط بينه وبين نادي مصر المقاصة صاحبه المركز الثاني في الدوري الممتاز هو عشرة نقاط فقط.

والجدير بالذكر أن نادي الأهلي المصري هو أكثر الأندية المصرية الذين حصلوا على لقب الدوري الممتاز المصري حيث حصل على اللقب ثمانية وثلاثين مرة، ثم يأتي بعد ذلك نادي الزمالك حيث حصل على لقب الدوري الممتاز اثنى عشر مرة في تاريخه.

تبدا فعاليات المباريات الأولى من عمر الدوري الممتاز على أربعة أيام لتنتهي أحداث الجولة الأولى خلال يوم الاثنين بين كل من نادي سموحة مع نادي إنبي.

وسيغيب النادي الأهلي المصري عن أحداث الجولة الثانية، حيث سيواجه نادي الترجي التونسي في إطار بطولة افريقيا التي يعد فيها النادي الأهلي هو الممثل الوحيد لكافة الأندية المصرية في هذه البطولة، ووصل إلى دور الثمانية إلى الآن ليواجه الفريق الشقيق الترجي التونسي.

أما بالنسبة لإذاعة مباريات الدوري الممتاز المصري سيقوم التلفزيون المصري ببث مبارياته سواء على قناة النيل الفضائية وقناة النيل الأرضية، وكذلك قناة dmc sport التي تبث على تردد H 11449، بالإضافة إلى بث المباريات على قناة On Sport على تردد H 10853.

كما سيتم إذاعة الأستوديو التحليلي للمباريات سواء قبل اللقاء وبعد اللقاء، من أبرز المحللين الرياضية سيكون كل من حسن شحاته، والكابتن أحمد حسن، وإبراهيم فايد، والكابتن محمد بركات، وزكريا ناصف، والكابتن مدحت شلبي، وحازم إمام، وسيف زاهر، ومحمد أبوالعلا، وفاروق جعفر، طه إسماعيل، وميدو.