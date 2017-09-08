موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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تشهد أرضية ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر يوم غداً السبت قمة نارية من العيار الثقيل حينما يصطدم فريق مانشستر سيتي بضيفه فريق ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق مانشستر سيتي المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة ملاحقة متصدر جدول الترتيب فريق مانشستر يونايتد، ولعل ما يُعطيه أفضلية نسبية أنه سيخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدرب بيب جوارديولا يُدرك جيداً أن المباراة سوف تكون في غاية الصعوبة أمام فريق كبير وشرس من الناحية الهجومية.

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أما على الجانب الآخر فسوف يدخل فريق ليفربول المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب عازماً أيضاً على تحقيق الإنتصار ومواصلة نتائجه الإيجابية، وذلك من أجل نفس الهدف وهو مواصلة مطاردة متصدر ترتيب البريمرليغ، وربما ما تخشاه جماهير الريدز قليلاً هو الأداء الدفاعي الضعيف الذي يُقدمه فريقها، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الإعتماد الرئيسي سوف يكون على خط الهجوم الناري الذي يملكه فريق ليفربول.

علماً بأن فريق ليفربول سوف يكون مدعوماً أيضاً بكلاً من البرازيلي فيليبي كوتينيو عقب عودته من الإصابة، والإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين الذي تعاقد معه النادي قادماً من نادي أرسنال الإنجليزي، وهذا بالإضافة إلي تواجد أصلاً في خط الهجوم كلاً من الفرعون المصري محمد صلاح والإنجليزي دانييل ستوريدج والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

مما يؤكد بدوره أن المباراة سوف تكون هجومية للغاية وممتعة بين الطرفين، وربما ستكون الأهداف حاضرة بغذارة من كلاً من الجانبين وخاصة وأن اللقاء يأتي في إنطلاقة البريمرليغ مما يجعل الحسابات غير متواجدة.

وعلى صعيد ترتيب البريمرليغ يحتل فريق ليفربول حالياً المركز الثاني ويمتلك في رصيده 7 نقاط، فيما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع ويمتلك في رصيده 7 نقاط أيضاً هو الآخر مما سيجعل الصراع شرساً بينهما.