موعد مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يستعد فريق أرسنال لإستقبال نظيره فريق بورنموث يوم غداً السبت على أرضية ملعب الإمارات، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أرسنال المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي أرسين فينغر عازماً على مصالحة جماهيره الغاضبة كثيراً من نتائج الفريق قبيل فترة التوقف الدولي الماضية، حيث كان فريق الغانرز قد تعرض إلي الخسارة في الجولة الثانية من عمر البريمرليغ خارج أرضه على يد فريق ستوك سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ، ومن ثم تعرض إلي خسارة قاسية ومهينة خارج أرضه في الجولة الثالثة على يد فريق ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

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مما جعل الفريق اللندني يبتعد كثيراً عن مقدمة ترتيب البريمرليغ، حيث أصبح متواجداً في المركز السادس عشر ولا يمتلك في رصيده سوى 3 نقاط فقط، علماً بأنه يُعاني من كارثة دفاعية كبرى في إنطلاقة مشواره في البريمرليغ، فعقب مرور 3 جولات فقط من عمر المسابقة إستقبلت شباك الفريق 8 أهداف كاملة، مما يؤكد بأن الفريق اللندني يحتاج إلي الإصلاح الفوري على مستوى خط دفاعه في حالة أراد المنافسة على لقب البريمرليغ في الموسم الحالي.

ولكن ذلك الأمر يبدو مستبعداً تماماً عطفاً على المستوى الذي ظهر به فريق أرسنال في أول 3 مباريات في البريمرليغ، وخاصة أيضاً في ظل القوة الكبيرة التي يمتلكها جميع كبار البريمرليغ مثل فريق مانشستر يونايتد وفريق مانشستر سيتي وفريق تشيلسي وفريق ليفربول، وبالنظر إلي الصعوبات التي سيواجهها فريق أرسنال في الصراع على اللقب فإن هدفه الرئيسي يكمن في ضمان مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما فقد مكانه في أعرق المسابقات الأوروبية في الموسم الحالي.

ومن أجل العودة من جديد إلي دوري الأبطال يجب على فريق أرسنال إما أن يُنهي البريمرليغ ضمن الأربعة الكبار، أو أن يفوز بلقب الدوري الأوروبي في نهاية الموسم الحالي على الرغم من صعوبة ذلك أيضاً.