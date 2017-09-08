موعد مباراة إيفرتون وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يصطدم فريق إيفرتون بضيفه فريق توتنهام هوتسبير يوم غداً السبت في قمة نارية من العيار الثقيل على أرضية ملعب غوديسون بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق إيفرتون المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي المخضرم رونالد كومان باحثاً عن تحقيق الفوز فقط ولا شئ غيره، وخاصة وأنه سيخوض المباراة على أرضه ووسط دعم كبير جداً من جماهيره مما سيُعطيه أفضلية نسبية على حساب ضيفه، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدرب رونالد كومان يُدرك جيداً أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام فريق السبيرز وسوف تكون في غاية الصعوبة نظراً لقوة فريق توتنهام هوتسبير في السنوات القليلة الماضية.

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أما على الجانب الآخر فسيرغب فريق توتنهام هوتسبير هو أيضاً في تحقيق الإنتصار تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، وخاصة وأن الجماهير اللندنية زاد قلقها على مستقبل فريقها في الموسم الحالي بعدما فشل فريق السبيرز في تحقيق الفوز في أخر جولتين، حيث تعرض إلي الخسارة في الجولة الثانية على أرضه على يد فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد، وفي الجولة الثالثة سقط في فخ التعادل على أرضه بهدف لمثله أمام فريق بيرنلي.

علماً بأن هذه المباراة الصعبة سوف تكون بمثابة أفضل تحضير لفريق توتنهام هوتسبير لإنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الحالي، حيث سيصطدم بضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء المقبل في قمة نارية من العيار الثقيل على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، مما يُحتم على فريق السبيرز العودة بالنقاط الثلاث من قلعة غوديسون بارك حتى يرفع من معنويات أنصاره قبيل الموقعة أمام الضيف الألماني الثقيل.

وعلى صعيد جدول ترتيب البريمرليغ يحتل فريق توتنهام هوتسبير حالياً المركز التاسع في البريمرليغ ويمتلك في رصيده 4 نقاط، فيما يحتل فريق إيفرتون المركز الثاني عشر ويمتلك في رصيده 4 نقاط أيضاً.

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق إيفرتون رونالد كومان