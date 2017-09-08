موعد مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يحل فريق تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ليستر سيتي يوم غداً السبت على أرضية ملعب كينغ باور في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل حامل لقب الموسم الماضي فريق تشيلسي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي عازماً على مواصلة نتائجه الإيجابية التي كان قد حققها قبيل فترة التوقف الدولي الماضية، وذلك من أجل مطاردة متصدر ترتيب البريمرليغ فريق مانشستر يونايتد وفي إطار أيضاً سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للبريمرليغ على الرغم من صعوبة ذلك الأمر كثيراً.

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ولا شك أن المدرب أنطونيو كونتي يُدرك جيداً أن فريقه سيواجه العديد من العقبات حتى يتمكن من تحقيق أهدافه في الموسم الحالي، علماً بأن هذه المباراة سوف تكون في غاية الأهمية نظراً لآنها تسبق مباشرة أولى مباريات الفريق اللندني في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وعلى الرغم من أن المباراة سوف تجمعه بضيفه فريق كاراباخ من أذربيجان على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، إلا أن أهميتها تكمن في أن الفريق غاب عن المسابقة في نسخة الموسم الماضي ويرغب في إثبات قوته لجميع كبار الأندية الأوروبية.

أما صاحب الأرض فريق ليستر سيتي وتحت قيادة مدربه كريغ شيكسبير فلا يرغب في التعرض إلي خسارة أخرى، مثل تلك التي تعرض لها قبيل فترة التوقف الدولي مباشرة خارج أرضه على يد فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ، إلا أن تعرضه للهزيمة أمام حامل اللقب أمراً وارداً بنسبة كبيرة للغاية حتى لو كانت المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة.

وعلى صعيد ترتيب البريمرليغ يحتل فريق تشيلسي المركز السادس ويمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الخامس عشر ولا يمتلك في رصيده سوى 3 نقاط فقط مما يؤكد بأن فريق الثعالب هدفه الرئيسي في الموسم الحالي هو تفادي الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مع نهاية الموسم.