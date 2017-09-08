موعد مباراة ستوك سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ستوك سيتي في موقعة مرتقبة بين الطرفين يوم غداً السبت على أرضية ملعب بريطانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق مانشستر يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو باحثاً عن تحقيق إنتصاره الرابع على التوالي في مشواره في البريمرليغ في الموسم الحالي، وذلك من أجل مواصلة إنفراده بصدارة ترتيب البريمرليغ والتي سيطر عليها منذ الجولة الأولى وحتى هذه اللحظة، ولكن المدرب جوزيه مورينيو يُدرك جيداً أن مواجهة فريق ستوك سيتي على أرضه يُعد أمراً في غاية الصعوبة لأي فريق كبير بصفة خاصة.

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وعلى الرغم من ذلك إلا أنصار نادي مانشستر يونايتد يثقون كثيراً في فريقهم وفي إمكانياته وقدرته على العودة بالنقاط الثلاث من أرض ستوك، ويعود ذلك بكل تأكيد ليس فقط إلي النتائج الرائعة التي حققها الفريق حتى الآن في إنطلاقة الموسم الحالي، وإنما يعود بشكل رئيسي إلي الأداء المتميز الذي يُقدمه الفريق وجميع عناصره دون إستثناء، مما يؤكد على أن فريق مانشستر يونايتد سوف يكون من أبرز المرشحين للظفر بلقب البريمرليغ مع نهاية الموسم الحالي، علماً بأنه حتى الآن لا يزال لم يصطدم بأي فريق كبير في إنجلترا من أجل إثبات قوته وقدرته على المنافسة.

ومن ناحية أخرى تُعد هذه المواجهة بمثابة أفضل تحضير ممكن لفريق مانشستر يونايتد، وذلك إستعداداً لتدشين عودته من جديد إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في يوم الثلاثاء المقبل حينما يستقبل فريق بازل السويسري على أرضية ملعب أولد ترافورد.

أما على الجانب الآخر فيرغب فريق ستوك سيتي وتحت قيادة مدربه مارك هيوز أن يُثبت أن ملعبه عبارة عن مقبرة لكبار إنجلترا، حيث كان قد تغلب في الجولة الثانية على حساب ضيفه فريق أرسنال بهدف وحيد مقابل لا شئ، ليأتي الدور الآن على فريق مانشستر يونايتد مع الوضع في الإعتبار أن ذلك لن يكون سهلاً على الإطلاق.

وعلى صعيد ترتيب البريمرليغ يحتل فريق مانشستر يونايتد حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 9 نقاط، فيما يحتل فريق ستوك سيتي المركز الحادي عشر ويمتلك في رصيده 4 نقاط.