موعد مباراة نيس وموناكو في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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تشهد أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا يوم غداً السبت موقعة نارية ومرتقبة حينما يصطدم فريق نيس بضيفه حامل اللقب فريق موناكو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل حامل اللقب فريق موناكو المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم باحثاً عن تحقيق إنتصاره الخامس على التوالي في مشواره في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وذلك من أجل مواصلة صراعه الشرس للغاية مع فريق باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري، والتي يحتلها كلاً من الفريقين حالياً مع التساوي فيما بينهما من حيث عدد النقاط.

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وعلى الرغم من أن فريق الإمارة فقد العديد من نجومه البارزة في فترة الصيف، إلا أن إدارة النادي قامت بتعويض ذلك من خلال التعاقد مع العديد من اللاعبين الجدد، ولكنها وبكل تأكيد لن تُساوي قيمة من رحلوا عن صفوف الفريق، وهم الظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي ومتوسط الميدان الفرنسي تيموي باكايوكو وصانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا وأخرهم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ودون أدنى شك سوف تكون هذه المباراة بمثابة التحضير الأمثل لفريق موناكو من أجل إنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الحالي، حيث سيحل ضيفاً على فريق لايبزيغ الألماني على أرضية ملعب ريد بول أرينا في موقعة مرتقبة بين الطرفين في يوم الأربعاء المقبل.

أما على الجانب الآخر فلا يبدو صاحب الأرض في أفضل حالاته مع إنطلاقة الموسم الحالي، حيث حقق فريق نيس إنتصار وحيد فقط حتى الآن في الدوري الفرنسي وذلك في مقابل تعرضه إلي 3 هزائم، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تم إقصاء الفريق أيضاً من الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا وإكتفى فقط بالتأهل إلي مسابقة الدوري الأوروبي.

وعلى صعيد ترتيب الدوري الفرنسي يحتل فريق موناكو حالياً المركز الثاني مناصفة مع المتصدر فريق باريس سان جيرمان ويمتلك كلاً منهما في رصيده 12 نقطة، فيما يحتل فريق نيس المركز السابع عشر ولا يمتلك في رصيده سوى 3 نقاط فقط.