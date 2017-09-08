موعد مباريات الدوري الفرنسي يوم غداً السبت 9-9-2017

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يشهد يوم غداً السبت إستكمال بقية مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، حيث تُقام يوم غداً 5 مباريات وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم 4 مباريات منها، على أن تُقام بقية مباريات الجولة في يوم الأحد المقبل.

وفي المباراة الأولى يحل فريق نانت ضيفاً على نظيره فريق مونبلييه، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وبكل تأكيد تُعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لفريق نانت ومدربه الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري، وخاصة بعد إنطلاقة الفريق المتعثرة في الموسم الحالي وربما ما أنقذ المدرب كلاوديو رانييري وأعطاه الفرصة من أجل إصلاح أخطاء فريقه هي فترة التوقف الدولي الماضية والتي إستمرت لما يقرب من 10 أيام كاملة.

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وعلى صعيد ترتيب الدوري يحتل فريق مونبلييه المركز الثاني عشر ويمتلك في رصيده 4 نقاط، فيما يحتل فريق ناتت المركز الخامس عشر ويمتلك في رصيده 4 نقاط أيضاً.

وفي مباراة أخرى يحل فريق تولوز ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق تروا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد ترتيب الدوري يحتل فريق تولوز المركز العاشر ويمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل فريق تروا المركز الحادي عشر ويمتلك في رصيده 4 نقاط.

وفي لقاء أخر يستقبل فريق كُان نظيره فريق ديجون، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد ترتيب الدوري يحتل فريق كُان المركز الثامن ويمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل فريق ديجون المركز السادس عشر ويمتلك في رصيده 4 نقاط.

وفي أخر المباريات في يوم السبت يستقبل فريق ستراسبورغ نظيره فريق أميان، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد ترتيب الدوري يحتل فريق ستراسبورغ المركز الرابع عشر ويمتلك في رصيده 4 نقاط، فيما يحتل فريق أميان المركز الثامن عشر ويمتلك في رصيده 3 نقاط، ولا شك أن العنوان الرئيسي لجميع المواجهات السابقة هو الصراع من أجل تفادي الهبوط على الرغم من أننا مازلنا في بداية الموسم.