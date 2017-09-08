موعد مباراة فرايبورغ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

Advertisements

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق فرايبورغ يوم غداً السبت، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بوروسيا دورتموند المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي الواعد بيتر بوش باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في البوندسليغا في الموسم الحالي، وذلك من أجل مواصلة صراعه على صدارة الترتيب والتي يحتلها حالياً بفارق الأهداف عن كلاً من حامل اللقب فريق بايرن ميونخ وفريق هامبورغ وفريق هانوفر.

Advertisements

وعلى الرغم من أن المباراة تُعد سهلة نسبياً على الورق إلا أن المدرب بيتر بوش يُدرك جيداً أنه لا توجد أي مباراة سهلة في البوندسليغا حتى لو كان الخصم صغيراً، وذلك لما يتمتع به كل فريق في ألمانيا سواء كان كبيراً أو صغيراً من دعم جماهيري كبير في كل مباراة له في الدوري أو في المسابقات الأوروبية لمن يُشارك فيها.

ولكن فريق بوروسيا دورتموند سيجد نفسه أمام خيار تحقيق الإنتصار فقط لا غير، وذلك في حالة أراد أن يستمر في الصراع على لقب البوندسليغا، وخاصة وأن حامل اللقب فريق بايرن ميونخ لا يتعثر إلا في مباريات قليلة فقط على مدار الموسم بأكمله، مما يضع ضغطاً كبيراً على أي فريق أخر يرغب في منافسته على اللقب.

وبكل تأكيد سوف تكون هذه المباراة بمثابة التحضير لمثالي لفريق بوروسيا دورتموند، والذي يستعد لإنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الحالي، حيث سيحل ضيفاً على نظيره فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في قمة نارية من العيار الثقيل في يوم الأربعاء المقبل على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، مما يُحتم عليه ضرورة الفوز على حساب مُضيفه فريق فرايبورغ حتى يكون في حالة معنوية جيدة في يوم الأربعاء.

وعلى صعيد ترتيب البوندسليغا يحتل فريق بوروسيا دورتموند حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل فريق فرايبورغ المركز الخامس عشر ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط.