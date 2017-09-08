موعد مباراة هوفنهايم وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

Advertisements

تشهد أرضية ملعب راين نيكار أرينا يوم غداً السبت موقعة مرتقبة حينما يحل حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق هوفنهايم، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بايرن ميونخ المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في البوندسليغا في الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه للحفاظ على لقبه كبطلاً وإستمرار سيطرته على الكرة الألمانية، ولكن المباراة جائت في وقتها بالنسبة للفريق البافاري وذلك من أجل تأكيد قوته مع إنطلاقة الموسم الحالي.

Advertisements

حيث بدا على فريق بايرن ميونخ في أول جولتين من عمر البوندسليغا أنه غير جاهز بصورة كاملة للتحديات الصعبة التي تنتظره على مدار الموسم بأكمله، ولكن الجماهير البافارية تأمل في أن يكون فريقها قد إستفاد بأفضل صورة ممكنة من فترة التوقف الدولي الماضية والتي إستمرت لما يقرب من 10 أيام تقريباً، وخاصة وأن الهدف الرئيسي لفريق بايرن ميونخ هو التتويج بالثلاثية مع نهاية الموسم الحالي.

ولا شك أن هذه المباراة سوف تكون أفضل تحضير ممكن بالنسبة لفريق بايرن ميونخ، والذي يستعد لإنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الحالي، حيث سيستقبل ضيفه فريق أندرلخت البلجيكي على أرضية ملعب أليانز أرينا في يوم الثلاثاء المقبل.

أما على الجانب الآخر فسوف يبحث فريق هوفنهايم تحت قيادة مدربه الواعد يوليان ناغيلسمان عن إستمرار نتائجه الإيجابية التي حققها في الموسم الماضي، وذلك على الرغم من أن الفريق قد تلقى ضربة موجعة مع إنطلاقة الموسم الحالي حينما تم إقصائه من الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليكتفي بذلك بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وعلى صعيد ترتيب البوندسليغا يحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثاني مناصفة مع فريق بوروسيا دورتموند المتصدر ويمتلك كلاً منهما 6 نقاط، فيما يحتل فريق هوفنهايم المركز السادس ويمتلك في رصيده 4 نقاط.