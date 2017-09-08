موعد مباريات الدوري الألماني يوم غداً السبت 9-9-2017

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يشهد يوم غداً السبت إستكمال بقية مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، حيث تُقام يوم غداً 6 مباريات وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم 4 مباريات منها، على أن تُختتم مباريات الجولة في يوم الأحد.

وفي المباراة الأولى يصطدم فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بضيفه فريق أينتراخت فرانكفورت في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب بوروسيا بارك، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد ترتيب البوندسليغا يحتل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ المركز الخامس ويمتلك في رصيده 4 نقاط، فيما يحتل فريق أينتراخت فرانكفورت المركز الثالث عشر ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط.

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وفي مباراة أخرى يحل فريق كولن ضيفاً على نظيره فريق أوغسبورغ، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد ترتيب البوندسليغا يحتل فريق أوغسبورغ المركز الثاني عشر ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط، فيما يحتل فريق كولن المركز السابع عشر ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق حتى هذه اللحظة.

وفي لقاء أخر يحل فريق باير ليفركوزن ضيفاً على نظيره فريق ماينز، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد ترتيب البوندسليغا يحتل فريق باير ليفركوزن المركز الرابع عشر ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط، فيما يحتل فريق ماينز المركز السادس عشر ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق حتى الآن.

وفي أخر المباريات يستقبل فريق فولفسبورغ نظيره فريق هانوفر، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد ترتيب البوندسليغا يحتل فريق هانوفر المركز الرابع ويمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل فريق فولفسبورغ المركز الحادي عشر ويمتلك في رصيده 3 نقاط، فيما ستُقام أخر مباريات هذه الجولة في يوم الأحد المقبل في إنتظار ما ستسفر عنه من تغير على مستوى جدول الترتيب.