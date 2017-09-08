موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يستعد حامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس لإستقبال ضيفه فريق كييفو فيرونا يوم غداً السبت على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق يوفنتوس المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليغري باحثاً عن فوزه الثالث على التوالي في مشواره في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك من أجل الإستمرار في صدارة ترتيب الدوري في إطار سعيه للتتويج باللقب للموسم السابع على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق، ولكن فريق السيدة العجوز يُدرك جيداً أن ذلك الأمر سوف يكون في غاية الصعوبة في الموسم الحالي تحديداً.

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وخاصة في ظل المنافسة الشرسة على اللقب التي تنتظر سيد إيطاليا من جانب كلاً من قطبي مدينة ميلانو فريق إنتر وفريق ميلان بالإضافة إلي فريق نابولي، وهو الأمر الذي سيكون ربما في مصلحة الكرة الإيطالية سواء على صعيد الأندية في المسابقات الأوروبية أو على صعيد المنتخب الإيطالي قبل أقل من عام واحد فقط على إنطلاقة كأس العالم في روسيا 2018 م.

وعلى صعيد ترتيب الكالتشيو يحتل فريق يوفنتوس حالياً الصدارة ويمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل فريق كييفو فيرونا المركز العاشر ويمتلك في رصيده 3 نقاط.

ودون أدنى شك سوف تكون هذه المباراة بمثابة التحضير المثالي لفريق يوفنتوس، وذلك من أجل الإستعداد لإنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الحالي، وخاصة وأنه تنتظره قمة نارية من العيار الثقيل حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق برشلونة الإسباني في يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب الكامب نو.

ولا شك أن المباراة سوف تكون في غاية الصعوبة نظراً لآن الفريق الكتالوني سوف يعتبرها مباراة ثأرية، وذلك بعدما أقصاه فريق البيانكونيري من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في الموسم الماضي، حيث كان فريق يوفنتوس قد فاز ذهاباً في تورينو بثلاثة أهداف مقابل لا شئ فيما إنتهت موقعة الإياب بالتعادل السلبي دون أهداف.