موعد مباراة سامبدوريا وروما في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يحل فريق روما ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق سامبدوريا في موقعة مرتقبة بين الطرفين يوم غداً السبت على أرضية ملعب لويجي فيراريس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق روما المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد دي فرانشيسكو عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة القاسية التي كان فريق الذئاب قد تعرض لها قبيل فترة التوقف الدولي مباشرة، والتي جائت في الجولة الثانية من عمر الكالتشيو على يد فريق إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

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وبالتالي فإن القلق بدأ يُسيطر على جماهير نادي الذئاب كثيراً، وخاصة وأن هدف فريق روما الرئيسي في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على لقب الكالتشيو وإضافة لذلك تقديم مستوى مميز والذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى صعيد ترتيب الكالتشيو يحتل فريق سامبدوريا حالياً المركز الخامس ويمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل فريق روما المركز الحادي عشر ويمتلك في رصيده 3 نقاط، مما يؤكد بدوره بأن المباراة سوف تكون في غاية الصعوبة على فريق روما وخاصة في ظل الإنطلاقة القوية لفريق سامبدوريا في الموسم الحالي، ولعل أبرز دليل على ذلك أنه نجح قبل فترة التوقف الدولي الماضية بالعودة بالنقاط الثلاث من خارج أرضه، وذلك حينما فاز على مُضيفه فريق فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أرتيميو فرانكي.

ولا شك أن هذه المباراة الصعبة تُعد أفضل طريقة ممكنة بالنسبة لفريق روما من أجل التحضير لإنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الحالي، حيث ينتظر فريق الذئاب قمة نارية من العيار الثقيل حينما يستقبل فريق أتليتكو مدريد الإسباني على أرضية ملعب الأولمبيكو في يوم الثلاثاء المقبل، علماً بأن فريق روما يتواجد في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضاً كلاً من فريق تشيلسي الإنجليزي وفريق كاراباخ من أذربيجان.