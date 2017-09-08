موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يستعد حامل اللقب فريق ريال مدريد لإستقبال نظيره العائد من جديد إلي أضواء الليغا الإسبانية فريق ليفانتي يوم غداً السبت على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل الفريق الملكي المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وخاصة بعدما سقط الفريق في في الجولة الماضية في فخ التعادل على أرضه أمام ضيفه فريق فالنسيا بهدفين لمثلهما قبيل فترة التوقف الدولي الماضية، مما جعل الميرنغي يبتعد شيئاً ما عن صدارة الترتيب ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير النادي الملكي تثق كثيراً في قدرة فريقها على إستعادة توازنه بشكل سريع للغاية.

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وخاصة بعد إنطلاقته المثالية في الموسم الحالي بعدما فاز بلقبين في أول شهر من عمر الموسم، وهما لقب كأس السوبر الأوروبي والذي جاء على حساب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد، ولقب كأس السوبر الإسباني على حساب غريمه التقليدي فريق برشلونة عقب فوزه عليه ذهاباً في كتالونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وإياباً في مدريد بهدفين مقابل لا شئ مما أكد على أن الفريق الملكي يُعد المرشح الأبرز للظفر بجميع ألقاب المسابقات التي يشترك فيها في الموسم الحالي.

ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك هو إمتلاك فريق ريال مدريد العديد من العناصر البارزة سواء على أرض الملعب أو على دكة البدلاء، وربما ما يُعطي الفريق قوة إضافية هو المدرب زين الدين زيدان والذي يتميز بحسن عملية المداورة بين جميع عناصر الفريق على مدار الموسم بأكمله، مما جعل الفريق قوياً للغاية ولا يُعاني من أي غياب مهما كان إسم الغائب.

والدليل على ذلك أن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لا يزال غائباً عن صفوف فريقه بداعي الإيقاف ولن يعود إلا في الجولة الخامسة من الليغا الإسبانية أو في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفريق الملكي سوف يظهر بنفس القوة التي يظهر عليها في كل مباراة.