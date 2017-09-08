موعد مباراة فالنسيا وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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تشهد أرضية ملعب ميستايا يوم غداً السبت موقعة نارية ومرتقبة حينما يصطدم فريق فالنسيا بضيفه فريق أتليتكو مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أتليتكو مدريد المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني عازماً على مواصلة إنتصاراته في الليغا، وذلك من أجل الإستمرار في مطاردة كلاً من العملاقين حامل اللقب فريق ريال مدريد وفريق برشلونة، ويأتي ذلك في إطار سعيه للتتويج بلقب الليغا مع نهاية الموسم الحالي.

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ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك المدرب دييغو سيميوني جيداً أن ذلك الأمر سوف يكون في غاية الصعوبة، وذلك على الرغم من أن فريق الروخي بلانكوس قد حافظ على جميع نجومه الذين تألقوا برفقته في المواسم القليلة الماضية، وربما ذلك الإنسجام قد يُساعد فريق الأتليتي بشكل كبير في جميع المسابقات التي يُشارك فيها على مدار الموسم بأكمله.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق فالنسيا تحت قيادة مدربه الجديد مارسلينو غارسيا تورال قد تغير بشكل كبير للغاية، ولعل أبرز دليل على ذلك هو تألقه مع إنطلاقة الموسم الحالي وأيضاً تعادله في الجولة الماضية قبيل فترة التوقف الدولي مباشرة خارج أرضه مع حامل اللقب فريق ريال مدريد بهدفين لمثلهما، مما يؤكد بأن فريق الخفافيش عازماً على العودة إلي بريقه من جديد في الموسم الحالي.

وعلى صعيد ترتيب الليغا يحتل فريق أتليتكو مدريد حالياً المركز الرابع ويمتلك في رصيده 4 نقاط، فيما يحتل فريق فالنسيا المركز الثامن ويمتلك في رصيده 4 نقاط أيضاً، مما يؤكد بأن المواجهة سوف تكون صعبة للغاية على الطرفين نظراً لأهمية النقاط الثلاث لكل فريق.

علماً بأن هذه المباراة الصعبة والمعقدة سوف تكون بمثابة التحضير المثالي لفريق أتليتكو مدريد، والذي يستعد بدوره لإنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الأول، حيث سيحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق روما الإيطالي في موقعة مرتقبة على أرضية ملعب الأولمبيكو في يوم الثلاثاء المقبل.