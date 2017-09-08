موعد مباراة إشبيلية وإيبار في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يستعد فريق إشبيلية لإستقبال نظيره فريق إيبار في موقعة مرتقبة بين الطرفين يوم غداً السبت على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق إشبيلية المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني إدواردو بيريزو عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة اللحاق بركب المقدمة في ترتيب الليغا، ولعل ما سيُعطيه أفضلية كبيرة للغاية أنه سيخوض المباراة على أرضه في الأندلس ووسط دعم جماهيري كبير، مما سيجعله مرشحاً وبقوة لحصد النقاط الثلاث وتحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في مشواره في الليغا في الموسم الحالي.

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ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدرب إدواردو بيريزو يُدرك جيداً أن ذلك الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق، وخاصة وأنه سيواجه فريق تألق منذ صعوده إلي أضواء الليغا قبل سنتين من الآن، وهو الأمر الذي سيجعل مهمة فريق إشبيلية صعبة شيئاً ما وربما قد تصل أيضاً إلي حد التعقيد، علماً بأن تركيز فريق إشبيلية لن يكون على هذه المباراة فقط.

ويأتي ذلك لآن الفريق الأندلسي يستعد لإنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الحالي، حيث تنتظره مواجهة نارية وصعبة ومعقدة بكل ما تحمله الكلمة من معني حينما يحل ضيفاً على فريق ليفربول الإنجليزي على أرضية ملعب أنفيلد رود في يوم الأربعاء المقبل، علماً بأنه سيكون مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة العودة بنتيجة إيجابية من خارج أرضه على الرغم من صعوبة ذلك كثيراً.

هذا وكان فريق إشبيلية قد نجح في الموسم الماضي في بلوغ الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، ولكنه تم إقصائه حينها على يد فريق ليستر سيتي الإنجليزي وهو الأمر الذي لا ترغب جماهير نادي إشبيلية في تكراره في الموسم الحالي، حيث يطمح الجميع إلي وصول الفريق إلي الدور ربع النهائي على أقل تقدير والأهم من ذلك هو تقديم أداء جيد يليق بإسم النادي الأندلسي.