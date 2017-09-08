موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

Advertisements

يستعد فريق برشلونة لإستقبال ضيفه فريق إسبانيول في موقعة ديربي إقليم كتالونيا يوم غداً السبت على أرضية ملعب الكامب نو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق برشلونة المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني إرنيستو فالفيردي عازماً على تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في الليغا في الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه لإستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة غريمه فريق ريال مدريد، ولعل ما سيُعطي الفريق الكتالوني دافعاً كبيراً من أجل الإنتصار أنه سيخوض موقعة الديربي على أرضه ووسط جماهيري.

Advertisements

ولكن على الرغم من ذلك إلا أن المدرب إرنيستو فالفيردي يعلم جيداً أنه لا توجد أي مباراة سهلة في الليغا، وربما ما يُعطي أهمية كبيرة للمباراة أمام فريق إسبانيول أنها تسبق موقعة نارية للفريق الكتالوني في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيصطدم البارسا بضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي في يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب الكامب نو في مباراة ثأرية للفريق الكتالوني.

وذلك بعدما كان فريق السيدة العجوز قد أقصى فريق برشلونة من الدور ربع النهائي من عمر البطولة في الموسم الماضي، عقب فوزه عليه ذهاباً في تورينو بثلاثة أهداف مقابل لا شئ وتعادلهما إياباً في كتالونيا سلبياً بدون أهداف، وهو الأمر الذي سيُزيد من الإثارة في مواجهة يوم الثلاثاء المقبل التي ستجمع بينهما من جديد.

هذا وسيكون الفريق الكتالوني مدعوماً في موقعة الديربي الكتالوني بالوافد الجديد الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي، وذلك إضافة إلي عودة الأوروغوياني لويس سواريز بعد تعافيه من الإصابة وأيضاً جاهزية البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بصورة كاملة، وبالتالي فإن فريق برشلونة مرشحاً وبقوة لحصد النقاط الثلاث وليس ذلك فحسب بل إكتساح فريق إسبانيول.

وخاصة وأن فريق إسبانيول يُعاني مع إنطلاقة الموسم الحالي بشكل واضح، فعقب مرور أول جولتين من عمر الليغا لم يتمكن الفريق من حصد سوى نقطة واحدة فقط.