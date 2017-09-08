ملخص مباراة ميتز وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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حقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً عريضاً على حساب مُضيفه فريق ميتز بخمسة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سان سانفوريان ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول وكما متوقعاً سيطر فريق باريس سان جيرمان بشكل كامل على اللقاء منذ اللحظات الأولى، وضغط بشكل قوي على مُضيفه وذلك بحثاً عن تسجيل الأهداف من أجل حسم المباراة في وقت مُبكر وعدم إعطاء صاحب الأرض أي فرصة لإكتساب الثقة في نفسه والدخول في أجواء اللقاء.

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وعند الدقيقة الثانية والعشرين كاد الفريق الباريسي ينجح في تحقيق مبتغاه ويُسجل أولى أهدافه، وذلك حينما إنفرد مهاجمه إيدنسون كافاني بالحارس الياباني كاواشيما ولكن القائم الأيمن للحارس تصدى للكرة وحرم الضيوف من التقدم في النتيجة، ولكن إصرار الفريق الباريسي على التسجيل كان كبيراً للغاية وعند الدقيقة الحادية والثلاثين تحقق له ما أراد وسجل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر مهاجمه الأوروغوياني إيدنسون كافاني.

ولكن المفاجأة غير المتوقعة حدثت عند الدقيقة السابعة والثلاثين حينما تمكن فريق ميتز من تعديل النتيجة، وذلك عبر مهاجمه إيمانويل ريفيير والذي إستغل ثغرة في دفاعات فريق باريس سان جيرمان ليُشعل من أجواء اللقاء، ولكن بقية دقائق الفترة الأولى من عمر المباراة لم تشهد أي جديد من الطرفين ليذهب الشوط إلي نهايته على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي شوط المباراة الثاني وعند الدقيقة السادسة والخمسين تلقى فريق ميتز ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما طرد الحكم ظهيره الأيسر بينوا أوسوو إيكوتو عقب تدخله العنيف على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، ولم يتأخر الفريق في إستغلال زيادته العددية وبعدها بثلاثة دقائق فقط نجح في تسجيل هدفه الثاني وذلك عبر كيليان مبابي واضعاً فريقه في المقدمة.

وعند الدقيقة السبعين حسم النجم البرازيلي نيمار جونيور الأمور تماماً عقب إحرازه للهدف الثالث لمصلحة فريقه الباريسي، وبعدها بخمسة دقائق فقط أضاف المهاجم إيدنسون كافاني الهدف الرابع لفريقه وسط حالة من الإنهيار من جانب فريق ميتز، وعند الدقيقة السابعة والثمانين إختتم البديل البرازيلي لوكاس مورا مهرجان أهداف فريقه بتسجيله للهدف الخامس، وبذلك رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلي 15 نقطة جعلته ينفرد مؤقتاً بالصدارة.