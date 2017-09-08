موعد مباراة الإنتاج الحربي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م

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يستعد فريق الزمالك لتدشين إنطلاقته في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2017 – 2018 م، وذلك حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق الإنتاج الحربي يوم غداً السبت على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر المسابقة، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الزمالك المواجهة تحت قيادة مدربه الجديد المونتينيغري نيبوشا باحثاً عن تحقيق إنتصاره الأول في الموسم الجديد، وذلك في إطار سعيه للتتويج بلقب الدوري وإنتزاعه من غريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في أخر موسمين، ولا شك أن فريق الزمالك سيبدأ من يوم غداً السبت حقبة جديدة تماماً في تاريخ النادي.

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وذلك بسبب التغييرات العديدة التي أجراها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث لم يقتصر التغيير فقط على التعاقد مع مدرب جديد وإنما شمل التغيير التعاقد مع العديد من اللاعبين، على أمل أن يكون فريق الزمالك أفضل حالاً بكثير من الموسم الماضي والذي تتمنى جماهير أبناء القلعة البيضاء أن لا يتكرر من جديد في الموسم الحالي.

ودون أدنى شك يُعد الهدف الرئيسي لفريق الزمالك في الموسم الجديد هو الفوز بلقب الدوري المصري، ولعل ما سيُساعده بشكل كبير على التركيز على مباريات الدوري فقط أنه تم إقصائه من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م، وبالتالي لن يكون مشغولاً طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم في المشاركات الأفريقية بعكس غريمه فريق الأهلي الذي تأهل إلي الدور ربع النهائي.

ومن أجل أول مباراة لفريق الزمالك في الدوري المصري قام المدرب نيبوشا بتحديد قائمة اللاعبين التي ستكون متواجدة لخوض اللقاء يوم غداً السبت والتي تكونت بدورها من 18 لاعباً وهم:-