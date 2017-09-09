موعد مباراة الإتحاد السكندري والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م

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يحل فريق الإسماعيلي اليوم السبت ضيفاً على نظيره فريق الإتحاد السكندري في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الإسماعيلي المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر عازماً على تحقيق إنطلاقة مثالية في مشواره في الدوري في الموسم الحالي، وذلك من أجل العودة من جديد والتألق على المستوى المحلي وإنهاء الموسم في مقدمة الترتيب، حيث يكمن الهدف الرئيسي لفريق الدراويش في إنهاء الموسم في إحدى المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأفريقية في الموسم المقبل.

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وليس ضرورياً التأهل إلي مسابقة دوري أبطال أفريقيا فإن إقتصر الأمر على التأهل فقط إلي مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، فلن تكون الجماهير حزينة لذلك وخاصة في ظل تراجع نتائج ومستوى الفريق في المواسم القليلة الماضية، حيث إبتعد فريق الدراويش كثيراً عن كبار الكرة المصرية وأصبح مجرد فريق عادي مثل أي فريق صغير في الدوري المصري الممتاز.

ومن جهته قام المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر بتحديد قائمة الفريق التي ستخوض المباراة أمام فريق الإتحاد السكندري، والتي تكونت من 19 لاعباً وهم:-

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد مجدي

خط الدفاع: باهر المحمدي – ريتشارد – محمد متولي – بهاء مجدي – محمد أبو المجد بوشا

خط الوسط: حسني عبد ربه – محمد فتحي – إبراهيم حسن – محمد صادق – أسامة كاجو – عماد حمدي – عمر جمال – عمر الوحش – كريم بامبو – وجيه عبد الحكيم

خط الهجوم: كالديرون – موسى كمارا

أما على الجانب الآخر فيرغب صاحب الأرض فريق الإتحاد السكندري تحت قيادة مدربه المصري هاني رمزي هو الآخر في إستعادة أمجاده الضائعة منذ سنوات طويلة، ولا شك أن بداية الموسم بتحقيق الإنتصار على فريق له تاريخ كبير مثل فريق الإسماعيلي ستُشكل دافعاً معنوياً كبيراً لعناصر فريق الإتحاد السكندي من أجل مواصلة المشوار في بقية الموسم بأكمله.

وهو الأمر الذي تأمله جماهير فريق الإتحاد السكندري وخاصة وأن الفريق يتطور خطوة بخطوة إلي الأفضل.