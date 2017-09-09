بالصور.. تعرف على اغني 5 لاعبين في العالم وحجم ثروتهم

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يبدو أن وجهة نظر الكثير من الآباء بشأن اعتبار لعبة كرة القدم مضيعة للوقت، وجهة نظرة خاطئة للغاية، وبخاصة أن هذه اللعبة قادت أصحابها لتحقيق ثروات هائلة للغاية خلال فترة زمنية قصيرة، واليوم ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا قائمة أغنى لاعبي كرة القدم في العالم وفقا لما ذكره موقع “wonderslist

خلال تقرير رسمي له اليوم السبت الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري، وقد جاء ترتيب اللاعبين على النحو التالي:

كريستيانو رونالدو

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يأتي اللاعب كريستيانو رونالدو، والذي يحمل الجنسية البرتغالية فى مقدمة أغنى لاعبي كرة القدم حول العالم، حيث يقدر حجم الثروة الخاصة به نحو 230 مليون جنيه استرليني، والجدير بالذكر أن هذا اللاعب قد انتقل من فريق مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد ونجح في تحقيق سلسلة من النجاحات المتوالية، وتجدر الإشارة أيضا أن هذه الثروة الضخمة التي حققها لم يكن مصدرها الوحيد فقط هو كرة القدم ولكنها جاءت أيضا من خلال الإعلانات التي قدمها لأشهر الماركات العالمية، فهو من أغنى المشاهير حول العالم.

ليونيل ميسي

يأتي في المرتبة الثانية اللاعب ميسي والذي يبلغ حجم الثروة الخاصة به نحو 218 مليون جنيه استرليني، والجدير بالذكر أنه يعتبر أحد لاعبي فريق برشلونة، وقد شارك في العديد من الحملات الدعائية لأهم شركات الطيران كما قدم العديد من الإعلانات لأشهر الماركات العالمية، ويمتلك هذا اللاعب مجموعة من أغلى السيارات في العالم والتي يأتي في مقدمتها “Audi R8، Ferrari F430 Index”، وغيرها.

نيمار

والذي يعتبر أحد لاعبي فريق برشلونة ويحمل الجنسية البرازيلية، ويأتي في المركز الثالث حيث يصل الحجم الخاص بثروته إلى 148 مليون جنيه استرليني، والجدير بالذكر انه يحصل على راتب تقدر قيمته بسبعة مليون دولار يتقاضاها من نادى برشلونة لحين انتهاء عقده الموقع مع النادي في نهاية العام الميلادي 2019.

زلاتان إبراهيموفيتش

أما اللاعب السويدي فهو يأتي في المركز الرابع حيث يصل الحجم الخاص بثروته إلى 114 مليون جنيه استرليني، وهو من لاعبي فريق باريس سان جيرمان، وقد شارك في العديد من الحملات الدعائية والإعلانية لماركات عالمية وتقاضي أجور كبيرة.

واين روني

وفى المركز الخامس يأتي اللاعب الانجليزي روني، والذي يقدر الحجم الخاص بثروته نحو 112 مليون جنيه استرليني، وهو يعد من أشهر لاعبي كرة القدم الذي تميز بموهبته الفريدة والمهارة الفائقة التي جعلته محط أنظار العديد من عشاق الساحرة المستديرة، وقد شارك هو الآخر في العديد من الإعلانات والحملات الدعائية الخاصة بشركات الاتصالات والهواتف الذكية.