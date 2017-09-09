موعد مباراة كارابوك سبور وبيشكتاش في الدوري التركي 2017 – 2018 م

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يحل فريق بيشكتاش ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق كارابوك سبور اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري التركي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بيشكتاش المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة مطاردة متصدر الترتيب فريق غلطة سراي حتى لا يتسع فارق الصدارة أكثر، علماً بأن فريق بيشكتاش يسعى للحفاظ على لقبه بطلاً للدوري التركي للموسم الثالث على التوالي، إلا أن ذلك الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق وخاصة في ظل التدعيمات القوية التي قام بها كلاً من نادي غلطة سراي ونادي فنربخشة في الميركاتو الصيفي الماضي.

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وعلى الرغم من أن المنافسة على لقب الدوري سوف تكون شرسة للغاية، إلا أن هذه المنافسة تصب في مصلحة الكرة التركية بشكل عام ومصلحة فريق بيشكتاش بشكل خاص، حيث يحتاج فريق بيشكتاش إلي مواجهات صعبة في الدوري التركي بصفة أسبوعية حتى يكون قادراً على المنافسة أمام الفرق القوية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك في ظل رغبة الفريق في تخطي عقبة دور المجموعات من عمر المسابقة في الموسم الحالي، علماً بأن الفرصة تبدو سانحة ومثالية له من أجل تحقيق ذلك بعدما أوقعته القرعة في المجموعة السابعة، والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق موناكو الفرنسي وفريق لايبزيغ الألماني وفريق بورتو البرتغالي، ولكن ذلك الأمر لا يعني تماماً أنها ستكون مجموعة سهلة وفي متناول فريق بيشكتاش.

وذلك لآن جميع فرق هذه المجموعة تُقدم كرة قدم أكثر من رائعة وهو الأمر الذي من شأنه سيجعل جميع مباريات هذه المجموعة في غاية المتعة والإثارة، علماً بأن فريق بيشكتاش سيبدأ مشواره في المسابقة في الأسبوع الحالي وذلك حينما يحل ضيفاً على فريق بورتو في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب دراغاو في يوم الأربعاء المقبل.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق بيشكتاش في الموسم الحالي هو الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري التركي للموسم الثالث على التوالي.