ملخص مباراة ستوك سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام مُضيفه فريق ستوك سيتي، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بريطانيا ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول بدت الحماسة والرغبة في الفوز واضحة جلياً على كلاً من الطرفين، ولكن ومع مرور الدقائق فرض فريق مانشستر يونايتد سيطرته على اللقاء وفي المقابل تراجع فريق ستوك سيتي بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية معتمداً بشكل رئيسي على الهجمات المرتدة من أجل مباغتة دفاع الضيوف وتسجيل الأهداف.

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وعند الدقيقة الرابعة والعشرين كاد فريق مانشستر يونايتد يفتتح التسجيل، وذلك عقب إنفراد لاعبه الواعد ماركوس راشفورد بالحارس جاك بوتلاند ولكن الآخير تألق وتصدى للكرة ببراعة، وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بلحظات قليلة فقط وتحديداً عند الدقيقة الثالثة والأربعين تمكن فريق ستوك سيتي من مباغتة ضيفه، وذلك من خلال تسجيله لأولى أهداف المباراة والذي جاء عبر لاعبه الكاميروني إريك شوبو موتينغ وسط غفلة من دفاعات الضيوف.

ولكن رد فريق مانشستر يونايتد لم يتأخر على الإطلاق وجاء قوياً للغاية، فعند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح الإنجليزي ماركوس راشفورد في تعديل النتيجة لفريقه ليُنهي الشوط على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

وفي شوط المباراة الثاني وعند الدقيقة السابعة والخمسين تمكن فريق مانشستر يونايتد من قلب الطاولة على مُضيفه وذلك بعدما سجل له مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو ثاني الأهداف وسط فرحة عارمة من أنصار الشياطين الحمر، ولكن فريق ستوك سيتي نجح في تعديل النتيجة بشكل سريع وذلك عند الدقيقة الثالثة والستين عبر لاعبه إريك شوبو موتينغ أيضاً عقب إستغلاله للمرة الثانية ثغرة في دفاعات الضيوف ليُعيد المواجهة إلي نقطة الإنطلاق من جديد.

وعند الدقيقة الثانية والسبعين حاول البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد تنشيط خطوطه الأمامية، فأشرك كلاً من الثنائي الإسباني خوان ماتا والفرنسي أنتوني مارسيال بدلاً من ماركوس راشفورد وأندر هيريرا، ولكن الدقائق المتبقية من عمر اللقاء لم تشهد أي جديد من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية المباراة على وقع التعادل، وبذلك حصد كل فريق نقطة واحدة فقط ليرفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلي 10 نقاط فيما رفع فريق ستوك سيتي رصيده إلي 5 نقاط.