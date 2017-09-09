ملخص مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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حقق حامل اللقب فريق تشيلسي فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب كينغ باور ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول بدت الرغبة في الفوز واضحة بصورة جلية على كلاً من الطرفين وخاصة حامل اللقب فريق تشيلسي الذي كان يبحث عن إنتصاره الثالث على التوالي، ومع مرور الدقائق إستحوذ فريق البلوز على الكرة بشكل كامل وفي مقابل ذلك تراجع فريق ليستر سيتي بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية معتمداً بالدرجة الأولى على الهجمات المرتدة لتسجيل الأهداف.

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ومع تأخر الأهداف من الجانبين زادت الأمور تعقيداً عليهما وبصورة أكبر على فريق تشيلسي، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل زادت أيضاً الإلتحامات البدنية القوية على أرض الملعب بين اللاعبين، وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الأربعين كادت المباراة تزداد صعوبة على الضيوف، وذلك حينما إنفرد الجزائري إسلام سليماني بالحارس تيبو كورتوا ولكن الآخير تألق وأنقذ مرمى فريقه ببراعة.

ولكن رد فريق تشيلسي لم يتأخر كثيراً وجاء قوياً للغاية بعدها بدقيقة واحدة حينما نجح المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في تسجيل الهدف الأول لمصلحة البلوز واضعاً فريقه في المقدمة مع نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني ضرب فريق تشيلسي بقوة منذ اللحظات الأولى، حيث تمكن من تسجيل هدفه الثاني في اللقاء عند الدقيقة الخمسين وذلك عبر تسديدة أرضية قوية زاحفة من خارج منطقة الجزاء من الفرنسي نغولو كانتي والتي يتمكن الحارس كاسبر شمايكل من التصدي لها، وفي الوقت الذي إعتقدت فيه جماهير البلوز أن الأمور قد حُسمت عاد فريق الثعالب في النتيجة، وذلك بعدما إحتسب الحكم لهم ركلة جزاء عند الدقيقة الثانية والستين نفذها المهاجم جيمي فاردي بنجاح مُشعلاً من أجواء اللقاء.

وعلى الرغم من نجاح فريق ليستر سيتي في تقليص الفارق إلا أن المباراة هدأت كثيراً من الجانبين، حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً عن نهايتها على وقع فوز البلوز وبالتالي رفع رصيده إلي 9 نقاط فيما إستقر رصيد فريق الثعالب عند 3 نقاط فقط.