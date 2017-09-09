ملخص مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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سقط حامل اللقب فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق ليفانتي، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى ضغط الفريق الملكي بقوة على ضيفه بحثاً عن تسجيل الأهداف، ولكن المفاجأة غير المتوقعة حدثت عند الدقيقة عند الدقيقة الثانية عشر حينما تمكن فريق ليفانتي من إفتتاح التسجيل وذلك عبر لاعبه إيفي لوبيز عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات الفريق الملكي.

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وعند الدقيقة الثامنة والعشرين تلقى الفريق الملكي ضربة أخرى موجعة بعدما تعرض مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة، ليُغادر أرض الملعب ويشترك بدلاً منه الويلزي غاريث بيل، وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات إلا أن الميرنغي نجح في تعديل النتيجة عند الدقيقة السادسة والثلاثين عبر لاعبه الواعد لوكاس فاسكيز.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بلحظات قليلة وتحديداً عند الدقيقة الخامسة والأربعين كاد البديل غاريث بيل يُسجل ثاني أهداف فريقه، وذلك عقب إنفراده بالحارس راؤول فيرنانديز ولكن الآخير تألق وأنقذ مرماه بنجاح، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون جديد على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

وفي شوط المباراة الثاني بحث فريق ريال مدريد عن تسجيل ثاني أهدافه من أجل قلب الطاولة على ضيفه، وعند الدقيقة الثانية والستين حاول الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي تنشيط خط وسط ميدانه الهجومي، فأشرك الساحر إيسكو بدلاً من الواعد ماركوس لورينتي على أمل ألا يتأخر فريقه كثيراً في تسجيل الأهداف.

ولكن ومع مرور الدقائق زادت الأمور تعقيداً على الفريق الملكي وذلك لما وجده أمامه من فريق تميز بالصلابة من الناحية الدفاعية، لتمر بقية دقائق المباراة دون أن تشهد أي جديد من الطرفين وذلك على الرغم من الإستحواذ الكامل للفريق الملكي على الكرة، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية اللقاء على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، وبالتالي حصد الميرنغي نقطة واحدة فقط للجولة الثانية على التوالي.