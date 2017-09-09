التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام الإنتاج الحربي فى الدورى الممتاز

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ورد أن الجهاز الفنى لفريق الزمالك والذي يرأسه حاليا نيبوشا، قد أعلن أنه قد استقر مؤخرًا بنسبة كبيرة أعضاء الفريق المشارك في مباراة الفارس الأبيض القادمة حيث جاء أن رئيس الجهاز الفني قد استقر على تشكيل الفريق فى اللقاء المرتقب والذي من المتوقع أن يواجه فيه المارد الأبيض فريق الإنتاج الحربى، في اللقاء المقرر انعقاده مساء اليوم، على أرضية استاد السلام، فى إطار فعاليات منافسات الجولة الأولى من منافسات مباريات بطولة الدورى المصري الممتاز.

من جهة أخرى قد أعلن المقربين من فريق الزمالك من خلال متابعتهم للتدريبات الأخير وما طرأ على الساحة الكروية داخل البيت الأبيض أنه يتوقع أن يضم تشكيل الزمالك المرتقب كلا من اللاعب “أحمد الشناوى حيث يتولى حراسة المرمى، والاعب حازم إمام بالإضافة إلى اللاعب محمود علاء واللاعب محمد مجدى ومعهم اللاعب أحمد أبو الفتوح حيث يتولى خط الدفاع، وعن اللاعب محمد أشرف الشهير باسم “روقة” ورفيقه محمود عبد العاطي الشهير باسم “دونجا” واللاعب أحمد كابوريا سوف يتولى خط الوسط، وقد جاء أن اللاعب خالد قمر وايضًا محمد الشامى واللاعب كاسونجو سوف يتولون فى خط الهجوم”.

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جدير بالذكر أن المدير الفني لفريق الزمالك من المقرر له أن يقوم بالإعلان عن التشكيل الأساسي للفريق والذي قد استقر عليه من أجل مواجهة اليوم فى المحاضرة الفنية المقررة والتي تخص المباراة المتوقعة خلال الساعات القادمة والتي قد سبق وأن تم الإعلان عنها اليوم السبت، وأن الجهاز الفني سوف يقوم بالعمل على إعطاء اللاعبين التعليمات الأخيرة التي تم تحديدها قبل المواجهة الأولى للفريق الأبيض فى إطار فعاليات الدورة المقررة.

جدير بالذكر أنه قد تسلم نادى الزمالك مؤخرًا الدفعة الأولى من ملابس الموسم الجديد والتي تم اعتمادها للاعبين حيث تم توزيع الملابس في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإنتاج الحربى فى مباراة اليوم.