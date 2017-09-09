موعد مباراة فنربخشة وإسطنبول باشاكشهير في الدوري التركي 2017 – 2018 م

Advertisements

يصطدم فريق فنربخشة بضيفه فريق إسطنبول باشاكشهير في موقعة مرتقبة بين الطرفين اليوم السبت على أرضية ملعب شكري سراج أوغلو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري التركي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق فنربخشة المواجهة عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل كتابة صفحة جديدة في الموسم الحالي بعد الإنطلاقة المتعثرة له سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، حتى يتسنى له اللحاق بكلاً من الثنائي فريق غلطة سراي وفريق بيشكتاش في مقدمة جدول الترتيب، وذلك من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري التركي وتعويض جماهيره عن خيبات المواسم القليلة الماضية.

Advertisements

وكان فريق فنربخشة قد تلقى ضربة موجعة للغاية في إنطلاقة الموسم الحالي، وذلك بعدما تم إقصائه من الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي على يد فريق مغمور وهو فريق فاردار المقدوني، مما سيجعل الفريق يكتفي فقط بالمشاركة المحلية في بقية أطوار الموسم وبالتالي فإن ذلك يزيد كثيراً من حجم الضغوطات عليه.

حيث سيكون مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة التركيز وبقوة على لقب الدوري التركي، ولم لا الفوز به مع نهاية الموسم وخاصة وأن الفريق يمتلك كل الإمكانيات من أجل تحقيق ذلك، علماً بأن إدارة النادي قامت بإبرام العديد من التعاقدات القوية في الميركاتو الصيفي الماضي من أجل تدعيم صفوف الفريق، ولعل من أبرزها كان التعاقد مع متوسط الميدان الفرنسي المخضرم ماتيو فالبوينا.

أما على الجانب فيسعى الفريق الضيف إسطنبول باشاكشهير لتكرار الإنجاز الذي حققه في الموسم الماضي، وذلك بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل حينما أنهى الدوري التركي في الموسم الماضي في المركز الثاني في جدول الترتيب، علماً بأنه كان قريباً أيضاً للغاية من التتويج باللقب لولا تعثره في الأسابيع الآخيرة من عمر المسابقة.

وعلى صعيد ترتيب الدوري يحتل فريق إسطنبول باشاكشهير المركز الرابع ويمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل فريق فنربخشة المركز السادس ويمتلك في رصيده 5 نقاط.