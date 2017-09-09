موعد مباراة هيراكليس وفينورد روتردام في الدوري الهولندي 2017 – 2018 م

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يحل حامل اللقب فريق فينورد روتردام ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق هيراكليس اليوم السبت في موقعة منتظرة وصعبة على الطرفين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الهولندي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق فينورد روتردام المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي الواعد جيوفاني فان برونكهورست باحثاً عن تحقيق إنتصاره الرابع على التوالي في مشواره في الدوري الهولندي في الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه إلي الإستمرار في صدارة ترتيب الدوري لمحاولة الحفاظ على لقبه الذي فاز به في الموسم الماضي.

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وعلى الرغم من التغير الطفيف على صفوف حامل اللقب، إلا أن فريق فينورد روتردام قد أثبت مع إنطلاقة الموسم الحالي بأنه قادراً على التتويج بلقب الدوري من جديد، ولكن الهدف الأسمى يبقى في تقديم أداء جيد ومثالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن فريق فينورد روتردام قد أوقعته القرعة في المجموعة السادسة والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق نابولي الإيطالي وفريق شاختار الأوكراني.

على أن يبدأ الفريق مشواره في أعرق المسابقات الأوروبية في الأسبوع الحالي، وذلك حينما يصطدم بضيفه فريق مانشستر سيتي في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب دي كيوب بمدينة روتردام في يوم الأربعاء المقبل.

ولا شك أن المباراة الصعبة خارج أرضه اليوم السبت أمام مُضيفه فريق هيراكليس سوف تكون بمثابة التحضير المثالي للموقعة المنتظرة في منتصف الأسبوع، علماً بأن فريق فينورد روتردام يحتل حالياً صدارة الدوري الهولندي ويمتلك في رصيده 9 نقاط، فيما يحتل فريق هيراكليس المركز العاشر ويمتلك في رصيده 5 نقاط.

وكان فريق فينورد روتردام قد بدأ مشواره بالفوز داخل أرضه على حساب فريق تفينتي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى، ومن ثم فاز في الجولة الثانية خارج أرضه على حساب فريق إكسيلسيور بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي الجولة الثالثة إكتسح ضيفه فريق فيلام بخمسة أهداف مقابل لا شئ على أرضية ملعب كيوب.