موعد مباراة أياكس أمستردام وزفوله في الدوري الهولندي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق أياكس أمستردام لإستقبال نظيره فريق زفوله اليوم السبت على أرضية ملعب أمستردام أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الهولندي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أياكس أمستردام المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي مارسيل كايزر باحثاً عن مواصلة إستفاقته على الصعيد المحلي، وذلك من أجل مطاردة كلاً من فريق فينورد روتردام وفريق أيندهوفن، خوفاً من أن يبتعد كلاهما في صدارة الترتيب بفارق كبير من النقاط عنه وخاصة وأن هدف فريق أياكس أمستردام الرئيسي في الموسم الحالي هو التتويج بلقب الدوري الهولندي.

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ويأتي ذلك بعدما فقد الفريق العريق مقعده في المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ عام 1966 م، حيث تم إقصائه من الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد فريق نيس الفرنسي، ومن ثم تم إقصائه من الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي على يد فريق روزنبورغ النرويجي، مما جعل إنطلاقة الفريق وموسمه بشكل عام حتى الآن كارثياً للغاية عليه وعلى جماهيره والتي لم تكن تتوقع تماماً ذلك السيناريو الباهت لفريقها.

وخاصة بعدما كان فريق أياكس أمستردام متألقاً في الموسم الماضي، حيث خسر اللقب الدوري الهولندي في الأسبوع الآخير من عمر البطولة، فيما خسر لقب الدوري الأوروبي بعدما وصل إلي الدور النهائي من عمر المسابقة، وهو ما يؤكد أن فريق أياكس أمستردام يُعاني كثيراً في الموسم الحالي.

ولكن وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن جماهير نادي أياكس أمستردام تأمل الآن أن يكون تركيز فريقها مُنصباً بشكل كامل على الفوز بلقب الدوري الهولندي من أجل إنقاذ الموسم، ولم لا أيضاً الفوز بلقب كأس هولندا وخاصة في ظل إنشغال فريق فينورد روتردام بالمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى صعيد ترتيب الدوري الهولندي يحتل فريق زفوله حالياً المركز الثالث ويمتلك في رصيده 7 نقاط، فيما يحتل فريق أياكس أمستردام المركز السادس ويمتلك في رصيده 6 نقاط.