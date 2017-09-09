موعد مباراة الشباب والباطن في كأس ولي العهد السعودي 2018 م

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يستعد فريق الشباب لإستقبال نظيره فريق الباطن اليوم السبت على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ولي العهد السعودي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 20:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الشباب المواجهة تحت قيادة مدربه الواعد سامي الجابر باحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الوصول إلي محطة الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، حتى يُثبت لجماهيره بأنه قد تحسن بصورة فعلية بعكس الحالة التي ظهر بها في إنطلاقة الموسم الحالي، وبكل تأكيد لم تُعجب جماهير نادي الشباب نظراً لرغبتها في منافسة فريقها على الألقاب.

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وكان فريق الشباب قد بدأ مشواره في دوري عبد اللطيف جميل في الموسم الحالي بتعرضه إلي خسارة مفاجئة على أرضه على يد ضيفه فريق أُحد بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى، ولكن فريق الشباب إستفاق سريعاً بعد الغضب الجماهيري الكبير الذي إنصب عليه عقب هذه الخسارة، وفي الجولة الثانية إكتسح ضيفه فريق القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وهو الأمر الذي يؤكد أن فريق الشباب لديه القدرات اللازمة من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي، ويبقى الهدف الرئيسي له أيضاً هو حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أسيا في العام المقبل، ومن ثم البدء في التفكير في حصد الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأسيوي.

هذا ومن المنتظر أن يلتقي فريق الشباب بضيفه فريق الباطن في مباراة أخرى في الأسبوع المقبل، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م، حيث ستُقام المباراة في يوم الجمعة المقبل والذي سيكون موافقاً لليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر الحالي، وبالتالي فإن المواجهة بينهما في مسابقة كأس ولي العهد سوف تكون في غاية الأهمية حتى يتمكن كل فريق من دراسة نقاط القوة والضعف لدى الفريق الآخر بأفضل صورة ممكنة، في إنتظار من سيكون له الكلمة الآخيرة في نهاية المطاف.