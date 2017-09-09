موعد مباراة إنتر وسبال في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق إنتر لإستقبال نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء الكالتشيو فريق سبال يوم غداً الأحد على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق إنتر المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم لوتشانو سباليتي عازماً على تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك من أجل مواصلة صراعه على صدارة ترتيب الدوري رفقة كلاً من الثلاثي فريق يوفنتوس حامل اللقب في أخر 6 مواسم وفريق ميلان وفريق نابولي.

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ولعل البداية القوية والمثالية لفريق إنتر في الموسم الحالي ستُشكل دافعاً معنوياً كبيراً له ولجماهيره، والتي باتت بدورها تحلم بعودة فريقها من جديد لإستعادة أمجاده الضائعة ولم لا التتويج بلقب الكالتشيو من جديد، وذلك على الرغم من علم جماهير نادي إنتر جيداً أن ذلك الأمر يبدو مستحيلاً في الوقت الراهن نظراً لفارق الإمكانيات الكبير بينه وبين بقية كبار إيطاليا.

ولكن يبقى الهدف الرئيسي لفريق إنتر في الموسم الحالي هو إنهاء الكالتشيو ضمن الأربعة الكبار، حتى يتمكن من حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا وهو الأمر الذي سيعود على النادي بالفائدة الكبيرة من الناحية المادية وبالتالي سيتمكن حينها من التعاقد مع اللاعبين الكبار، علماً بأن فريق إنتر يغيب في الموسم الحالي عن أي مسابقة أوروبية سواء دوري الأبطال أو مسابقة الدوري الأوروبي.

وهو ما لا يرقى بكل تأكيد إلي تطلعات وطموحات أنصاره وما أكثرهم، علماً بأن فريق إنتر يُعاني على الصعيد المحلي والأوروبي منذ عام 2011 م، حيث كان عام 2010 م هو أخر عام تألق فيه بشكل لافت والذي حقق فيه الثلاثية وقتها رفقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وقتها وهي الأيام التي يتمني كل عاشق لفريق إنتر أن تعود من جديد.

وكان فريق إنتر قد بدأ مشواره في الكالتشيو بفوز عريض داخل أرضه على حساب فريق فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم حقق فوزاً صعباً في موقعة القمة خارج أرضه أمام فريق روما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.