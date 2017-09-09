ملخص مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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حسم فريق برشلونة موقعة الديربي الكتالوني بعدما تغلب على ضيفه فريق إسبانيول بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الكامب نو ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى ضغط الفريق الكتالوني على ضيفه بقوة كبيرة، وذلك في إطار سعيه لتسجيل الأهداف وحسم الأمور بشكل مُبكر وعدم إعطاء الفرصة لفريق إسبانيول من أجل إكتساب الثقة في نفسه، ولكن ومع مرور الدقائق حدث ما لم يتمناه فريق البارسا حيث إكتسب فريق إسبانيول الثقة في نفسه وبالتالي زادت صلابته الدفاعية بشكل واضح وخاصة وأنه دافع بكامل عناصر الفريق.

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وكما هو معتاد دائماً فإن الوحيد القادر على إخترق أي دفاع مهما كان صلباً هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعند الدقيقة السادسة والعشرين تأكد ذلك بعدما أحرز ليونيل ميسي أولى أهداف فريقه على الرغم من الشكوك حول صحة الهدف نظراً لكون ليونيل ميسي في وضعية تسلل.

ولكن الفريق الكتالوني لم يكتفِ بذلك وبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وعند الدقيقة الخامسة والثلاثين تحقق له ما أراد بعدما سجل له من جديد النجم ليونيل ميسي، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع تقدم مريح لأصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الوضع كثيراً وإستمر فريق البارسا في ضغطه بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره، وعند الدقيقة السابعة والستين نجح فريق برشلونة في مسعاه بعدما سجل له النجم ليونيل ميسي ثالث الأهداف والهاتريك الشخصي له قاضياً بذلك على أي أمل متبقي لفريق إسبانيول.

وعقب الهدف مباشرة حاول مدرب فريق البارسا إرنيستو فالفيردي زيادة قوة خط هجومه، فأشرك الوافد الجديد الفرنسي عثماني ديمبيلي بدلاً من الإسباني جيرارد ديولوفيو، وعند الدقيقة السابعة والثمانين أكمل المدافع جيرارد بيكيه مهرجان أهداف فريقه بتسجيله للهدف الرابع، وعند الدقيقة التسعين إختتم الأوروغوياني لويس سواريز أهداف فريقه بإحرازه لخامس الأهداف، وبذلك رفع فريق البارسا رصيده إلي 9 نقاط جعلته ينفرد بصدارة ترتيب الليغا ولو مؤقتاً.