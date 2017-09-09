“اتحاد الكرة” يعلن ثقته في المنتخب الوطني وقيادته للوصول إلى مونديال 2018

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أعلن عضو اتحاد كرة القدم المصري أحمد مجاهد عن ثقته في منتخب الفراعنة ومديره الفني الذي يقوده في الفترة الحالية المدرب الأرجنتيني “هيكتور كوبر”، حيث صرح أنه يثق في المنتخب والمدير الفني العامل معه حاليا في تحقيق حلم كافة المصريين في التأهل إلى كأس العالم لعام 2018 الذي سيقام في دولة روسيا.

وحقق المنتخب المصري فوزه على المنتخب الأوغندي في مباراة العودة التي أقيمت في استاد برج العرب في محافظة الإسكندرية، حيث عوض المنتخب المصري هزيمة التي منى بها أثناء مباراة الذهاب في دولة أوغندا، التي أدت إلى ارتفاع رصيد المنتخب الأوغندي إلى سبعة نقاط، وتجمد رصيد المنتخب الوطني برصيد ستة نقاط حيث أصبح المنتخب الأوغندي هو من تصدر المجموعة الخامسة إلا أن حقق المنتخب الوطني فوزه في مباراة العودة.

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ويتصدر المنتخب الوطني قائمة المجموعة الخامسة حيث ارتفع رصيده إلى تسعة نقاط ثم يأتي المنتخب الأوغندي برصيد سبع نقاط، ثم دولة غانا برصيد خمس نقاط، ثم يتذيل منتخب الكونغو برصيد نقطة واحدة فقط.

وحقق المنتخب الوطني فوز صعب على المنتخب الأوغندي بهدف فقط سجله اللاعب المحترف محمد صلاح في تمام الدقيقة السابعة من عمر المباراة، ويتبقى لكل منتخب مباراتين فقط لتعلن النهاية عن المتأهل للصعود إلى كأس العالم لعام 2018 المقام في روسيا.

ويتلقى المنتخب المصري مع منتخب دولة الكونغو الديمقراطية في شهر أكتوبر القادم وبالتحديد في الثامن منه على ملعب برج العرب في محافظة الإسكندرية في إطار التصفيات الإفريقية في جولتها الخامسة من عمر التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لعام 2018 المقامة في دولة روسيا.

وصرح المهندس أحمد مجاهد عبر موقعه على “الفيس بوك” قوله: “كل الدعم والمساندة للمنتخب الوطني، وجهازه الفني والإداري المتصدر لمجموعته الخامسة، وبإذن الله سنحتفل بالصعود إلى كأس العالم سويا”.

والجدير بالذكر أن آمال المصريين جميعهم متعلقة بالتأهل إلى كأس العالم لعام 2018 المقام في دولة روسيا، حيث أن المنتخب الوطني في الوقت الحالي متصدر للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية الحالية المؤهلة إلى المونديال الذي سيقام في دولة روسيا.