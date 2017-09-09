“كأس العالم 2018” ينطلق في رحلة حول العالم لمدة 123 يوما

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للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم تعلن الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم لعام 2018 روسيا عن قيام كأس العالم بجولة لمدة مائة وثلاثة وعشرين يوم يقوم بزيارة عدد من الدولة الأوروبية والعالمية تصل عددها حوالي خمسين دولة في مختلف قارات العالم، ويعد بهذا تقليد مختلف لاستضافة كأس العالم حيث تعد هذه المرة الأولى لقيام كأس العالم بهذا الجولة قبل بطولة مونديال 2018.

أعلنت صحيفة روسية في تقرير لها تضمن فيه عن عزم رئيس روسيا فلاديمير بوتين في إطار استعداد بلاده لاستضافة كأس العالم لعام 2018، قرر إرسال كأس العالم في رحلة إلى جميع دول اوروبا وجميع دول العالم من اليوم الموافق يوم السبت التاسع من شهر سبتمبر الحالي.

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وبدأت مراسم إرسال كأس العالم إلى جولته في دول اوروبا وجميع دول العالم من استاد “لوجنيكي” في العاصمة الروسية موسكو، كما حضر الرئيس فلاديمير بوتين المراسم الرياضية.

حيث شارك الرئيس فلاديمير بوتين في افتتاح استاد “لوجنيكي” للإعلان عن بدء رحلة كأس العالم إلى جميع دول العالم والدول الأوروبية، حيث سيرافق كأس العالم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو، واليكسي سوروكين الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العالم لعام 2018، بالإضافة إلى فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء روسيا، بالإضافة إلى سفراء من بطولة المونديال، وضيوف آخرين بالإضافة إلى حضور عدد من اللاعبين.

وفي أول تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كافة وسائل الإعلام في روسيا قوله: “تنطلق كأس العالم في رحلة لمدة تصل إلى مائة وثلاثة وعشرين يوم ليقطع مسافة تقدر بحوالي ستة وعشرين ألف كيلومتر، وهذه الرحلة ستكون الأطول في التاريخ، وأمل أن تكون الأكثر إثارة، لأن بلدنا لا مثيل له من حيث الحجم، والتقاليد، والطبيعة”.

وأضاف الرئيس الروسي في تصريحه أن كأس العالم لعام 2018 سيقوم بجولة تضمن حوالي خمسة عشر مدينة من مدن روسيا، وأضاف أنه بدأ من شهر يناير لعام 2018 سيكمل كأس العالم زيارته في خمسين دولة تقع في القارات الستة على هامش إطار استعداد دولة روسيا لبطولة كأس العالم لعام 2018.