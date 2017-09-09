موعد مباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يصطدم فريق لاتسيو بضيفه فريق ميلان في موقعة مرتقبة للغاية بين الطرفين في يوم غداً الأحد على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ميلان المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد فيتشينزو مونتيلا باحثاً عن إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك من أجل مواصلة صراعه في مقدمة الترتيب مع كبار إيطاليا وخاصة بعد إنطلاقته المثالية في الموسم سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي.

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ولكن كل المباريات التي خاضها فريق الروسونيري في بداية موسمه الحالي تبدو سهلة نظرياً بالمقارنة مع هذه المباراة الصعبة، مما يؤكد أنها ستكون بمثابة أول إختبار حقيقي لفريق ميلان وقدرته على التألق في بقية أطوار الموسم وخاصة في ظل الصفقات القوية جداً التي أبرمتها إدارة النادي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وعلى الرغم من أن جماهير الروسونيري ترغب في أن يُنافس فريقها على كلاً من لقب الكالتشيو ولقب الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، إلا أن الهدف الرئيسي للفريق هو حجز مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك إما عن طريق إنهاء الكالتشيو ضمن الأربعة الكبار أو من خلال الفوز بلقب الدوري الأوروبي.

أما على الجانب الآخر فيرغب فريق لاتسيو وتحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد سيموني إنزاغي في أن يستمر على تألقه مثلما كان الحال في الموسم الماضي، ولعل إنطلاقته القوية في الموسم الحالي هي أبرز دليل على ذلك، حيث فاز فريق النسور بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب سيد إيطاليا فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويبقى هدفه الرئيسي هو أيضاً حجز مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وعلى صعيد ترتيب الكالتشيو يحتل فريق ميلان حالياً المركز الرابع ويمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل فريق لاتسيو المركز الثامن ويمتلك في رصيده 4 نقاط.