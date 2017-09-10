موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م

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يستهل حامل لقب الدوري فريق الأهلي حملة الدفاع عن لقبه اليوم الأحد حينما يستقبل ضيفه فريق طلائع الجيش على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الأهلي المواجهة تحت قيادة مدربه المصري حسام البدري عازماً على تحقيق إنطلاقة مثالية له في مشواره في الدوري في الموسم الحالي، وذلك من أجل الحفاظ على لقبه بطلاً في نهاية المطاف والتتويج بدرع الدوري للمرة ال 40 في تاريخه في إنجاز تاريخي غير مسبوق لم يتمكن أي فريق مصري أخر من الوصول أو حتى الإقتراب منه، علماً بأنه سوف يكون أيضاً اللقب الثالث على التوالي للمارد الأحمر.

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ولكن المدرب حسام البدري يُدرك جيداً أن الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق ومن الصعب تكرار نفس سيناريو الموسم الماضي، حيث لم يتعرض المارد الأحمر إلي أي هزيمة على الإطلاق على الصعيد المحلي سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز أو في بطولة كأس مصر.

ومن جهته قام المدرب حسام البدري بإستدعاء قائمة تكونت من 21 لاعباً من أجل خوض هذه المباراة وهم:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: حسين السيد – رامي ربيعة – سعد الدين سمير – أحمد فتحي – محمد هاني – محمد نجيب

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – أحمد الشيخ – وليد سليمان – هشام محمد – أحمد حمدي – أحمد ياسر ريان – إسلام محارب – كريم نيدفيد – أحمد حمودي

خط الهجوم: وليد أزارو

ولا شك أن هذه المباراة سوف تكون بمثابة التحضير المثالي بالنسبة للمارد الأحمر، وذلك إستعداداً للموقعة المرتقبة التي تنتظره في مطلع الأسبوع المقبل أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م، والتي يسعى المارد الأحمر للتتويج بلقبها في نهاية المطاف على الرغم من صعوبة ذلك الأمر كثيراً في النسخة الحالية من البطولة.