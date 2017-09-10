موعد مباراة بولونيا ونابولي في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

Advertisements

يحل فريق نابولي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق بولونيا اليوم الأحد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإ‘يطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق نابولي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك من أجل مواصلة صراعه على صدارة ترتيب الدوري، وخاصة في ظل المستوى الثابت لسيد إيطاليا وحامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس، وإضافة لذلك أيضاً التطور الذي شهده كلاً من قطبي مدينة ميلانو وهما فريق ميلان وفريق إنتر.

Advertisements

وتُعد بداية فريق نابولي في الموسم الحالي مثالية للغاية بعدما تمكن من تحقيق فوزين، مما جعل جماهيره تحلم بإنتزاع اللقب في هذا الموسم من فريق السيدة العجوز، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجميع في مدينة نابولي يُدرك أن الصراع على اللقب سيكون شرساً وطويلاً بعكس المواسم الماضية.

وربما ما يجعل فريق نابولي قوياً للغاية في الموسم الحالي أنه تمكن من الحفاظ على كامل نجومه وعدم التخلي عن أي واحد منهم في الميركاتو الصيفي الماضي، وخاصة كلاً من الثلاثي الإيطالي لورينزو إنسيني والإسباني خوسيه كاليخون والبلجيكي دريس ميرتينز.

ولا شك أن المباراة سهلة نسبياً على الورق بالنسبة لفريق نابولي، ولكنها في الوقت ذاته ستكون أفضل تحضير ممكن لإنطلاقة مشوار فريق الجنوب الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الحالي، وذلك حينما يحل ضيفاً على فريق شاختار الأوكراني في يوم الأربعاء المقبل، علماً بأن القرعة كانت قد أوقعته في المجموعة السادسة والتي تضم أيضاً كلاً من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق فينورد روتردام.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق نابولي في الموسم الحالي هو المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإيطالي، وإضافة لذلك أيضاً الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك بعدما كان الفريق قد تم إقصائه من الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة في الموسم الماضي على يد ملك أوروبا فريق ريال مدريد الإسباني.