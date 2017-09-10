موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد 10-9-2017

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يشهد اليوم الأحد ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، حيث تُقام اليوم 8 مباريات من الجولة الرابعة وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم 5 مباريات منها، علماً بأنه كان قد تم تأجيل لقاء فريق سامبدوريا وضيفه فريق روما إلي أجل غير مسمى بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي المباراة الأولى يستقبل فريق أتالانتا نظيره فريق ساسولو على أرضية ملعب أتليتي أدزوري ديطاليا، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد جدول ترتيب الكالتشيو يحتل فريق ساسولو المركز الخامس عشر ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط حتى الآن، فيما يحتل فريق أتالانتا المركز الثامن عشر ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

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وفي مباراة أخرى يستقبل فريق كالياري نظيره فريق كروتوني، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد جدول ترتيب الكالتشيو يحتل فريق كروتوني المركز الرابع عشر ويمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط، فيما يحتل فريق كالياري المركز التاسع عشر ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

وفي لقاء أخر يحل فريق فيورنتينا ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق هيلاس فيرونا على أرضية ملعب مارك أنطونيو بينتيغودي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد جدول ترتيب الكالتشيو يحتل فريق هيلاس فيرونا المركز الثالث عشر ويمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط، فيما يقبع فريق فيورنتينا في المركز العشرين والآخير ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

كما يستقبل فريق أودينيزي نظيره فريق جنوى، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد ترتيب الكالتشيو يحتل فريق جنوى المركز الثاني عشر ويمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط، فيما يحتل فريق أودينيزي المركز السادس عشر ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

وفي أخر المباريات يحل فريق تورينو ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق بينيفينتو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد ترتيب الكالتشيو يحتل فريق تورينو المركز السادس ويمتلك في رصيده 4 نقاط، فيما يحتل فريق بينيفينتو المركز السابع عشر ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.