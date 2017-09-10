موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 10-9-2017

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يشهد اليوم الأحد إستكمال بقية مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، حيث تُقام اليوم مباراتان على أن تُختتم الجولة يوم غداً الأثنين بلقاء وحيد فقط سوف يجمع بين فريق وست هام يونايتد وضيفه فريق هادرسفيلد تاون، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم مباريات اليوم الأحد.

حيث يستقبل فريق بيرنلي نظيره فريق كريستال بالاس على أرضية معلب تيرف مور، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد جدول ترتيب البريمرليغ يحتل فريق بيرنلي المركز الثاني عشر ويمتلك في رصيده 4 نقاط، فيما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثامن عشر ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق حتى هذه اللحظة.

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وبالتالي فإن المباراة تُعد في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين وخاصة فريق كريستال بالاس، والذي فشل في تحقيق أي إنتصار حتى الآن حيث تعرض إلي الخسارة في الجولة الأولى داخل أرضه على يد فريق هادرسفيلد تاون بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وفي الجولة الثانية تعرض إلي الخسارة أيضاً وهذه المرة خارج أرضه على يد فريق ليفربول بهدف وحيد مقابل لاشئ، وفي الجولة الثالثة تعرض إلي الخسارة مجدداً على أرضه على يد فريق سوانزي سيتي بهدفين مقابل لا شئ.

وفي المباراة الثانية عن اليوم ذاته يصطدم فريق سوانزي سيتي بضيفه فريق نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب الحرية في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد جدول ترتيب البريمرليغ يحتل فريق سوانزي سيتي المركز الرابع عشر ويمتلك في رصيده 4 نقاط، فيما يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز السادس عشر ويمتلك في رصيده 3 نقاط.

مما يجعل المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للطرفين وخاصة وأنها سوف تُساهم في إرتقاء أحدهما في الصعود على سلم الترتيب والتقدم أكثر نحو مراكز المقدمة، وبالتالي الإبتعاد أكثر عن منطقة الخطر من أجل تفادي الهبوط مع نهاية الموسم إلي دوري الدرجة الإنجليزي، وخاصة بالنسبة لفريق نيوكاسل يونايتد ومدربه الإسباني رافاييل بينيتيز.