موعد مباراة سانت إيتيان وأنجيه في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق سانت إيتيان لإستقبال نظيره فريق أنجيه اليوم الأحد على أرضية ملعب لابوجوار، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق سانت إيتيان المواجهة تحت قيادة مدربه أوسكار غارسيا عازماً على مصالحة جماهيره والعودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها قبيل فترة التوقف الدولي الماضية مباشرة، والتي جائت خارج أرضه على يد فريق باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

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مما جعل فريق سانت إيتيان يتعثر للمرة الأولى في الموسم الحالي، وذلك بعدما كانت إنطلاقته مثالية للغاية عقب فوزه في أول 3 مباريات من عمر الدوري، حيث حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب ضيفه فريق نيس بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي الجولة الثانية حقق الفوز على حساب مُضيفه فريق كُان بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي الجولة الثالثة حقق فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق أميان بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وعقب تحقيقه لهذه النتائج الأكثر من رائعة إعتقدت جماهير النادي أن فريقها سوف يُنافس على لقب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي رفقة كبار فرنسا، ولكن على الرغم من هذه الطموحات الكبيرة للجماهير إلا أن الهدف الرئيسي لفريق سانت إيتيان هو حجز مقعده في إحدى المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، سواء كان ذلك في مسابقة دوري أبطال أوروبا أو في مسابقة الدوري الأوروبي.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري الفرنسي يحتل فريق سانت إيتيان حالياً المركز الرابع ويمتلك في رصيده 9 نقاط، مما يعني أن إنتصاره في هذه الجولة سوف يرفعه إلي وصافة الترتيب مناصفة مع حامل اللقب فريق موناكو، أما على الجانب الآخر فيحتل فريق أنجيه المركز العاشر ويمتلك في رصيده 6 نقاط، مما يؤكد أيضاً بأن المباراة ونقاطها مهمة للغاية للفريق الضيف في ظل صراعه المبكر من أجل تأمين مكانه في الدوري الفرنسي وتفادي الهبوط إلي الدرجة الثانية مع نهاية الموسم.