موعد مباراة أولمبيك ليون وغانغون في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق أولمبيك ليون لإستقبال نظيره فريق غانغون اليوم الأحد على أرضية ملعب بارك أويل، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أولمبيك ليون المواجهة عازماً على العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل في الجولتين السابقتين من عمر الدوري، مما أثار الكثير من القلق بين جماهيره والتي كانت تتوقع أن يُنافس فريقها على لقب الدوري في الموسم الحالي، ولكن يبدو أن فريق أولمبيك ليون سوف يكتفي مثلما يحدث في كل موسم من المواسم السابقة بالمنافسة على مقعد له في المسابقات الأوروبية وخاصة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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ولعل ذلك الأمر كان متوقعاً بنسبة كبيرة للغاية وخاصة بعدما تخلى الفريق عن العديد من عناصره البارزة في الميركاتو الصيفي الماضي، وهم القائد ومتوسط الميدان الفرنسي ماكسيم غونالونس والذي إنتقل إلي نادي روما الإيطالي، ومتوسط الميدان الفرنسي كورنتان توليسو والذي إنتقل إلي نادي بايرن ميونخ الألماني، والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت والذي إنتقل إلي نادي أرسنال الإنجليزي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن إنطلاقة فريق أولمبيك ليون في الدوري في الموسم الحالي كانت مثالية، وذلك بعدما حقق الفوز العريض في الجولة الأولى على حساب ضيفه فريق ستراسبورغ بأربعة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم حقق الفوز في الجولة الثانية على حساب مُضيفه فريق رين بهدفين مقابل هدف واحد.

ولكنه تعثر في الجولة الثالثة وسقط في فخ التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها على أرضه أمام ضيفه فريق بوردو في مباراة مثيرة للغاية، ومن ثم تعثر مرة أخرى في الجولة الرابعة وسقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام مُضيفه فريق نانت.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري الفرنسي يحتل فريق أولمبيك ليون حالياً المركز السادس ويمتلك في رصيده 8 نقاط، أما على الجانب الآخر فيحتل فريق غانغون المركز الثاني عشر ويمتلك في رصيده 6 نقاط مما يجعل المباراة صعبة على الطرفين.