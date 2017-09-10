موعد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد 10-9-2017

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يشهد اليوم الأحد ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، حيث تُقام اليوم مباراتان فقط في ختام الجولة وذلك بعدما تم إقامة باقي مباريات الجولة في يومي الجمعة والسبت، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم المباريات التي تُقام اليوم.

ففي المباراة الأولى يستقبل فريق هيرتا برلين نظيره فريق فيردر بريمن على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد ترتيب البوندسليغا يحتل فريق هيرتا برلين المركز الثالث عشر ويمتلك في رصيده 3 نقاط، فيما يحتل فريق فيردر بريمن المركز السابع عشر ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق حتى هذه اللحظة من عمر البوندسليغا.

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وبالتالي فإن المباراة تُعد في غاية الأهمية بالنسبة لكلاً من الفريقين، وخاصة في أراد كلاهما الصعود إلي مقدمة جدول الترتيب والإبتعاد عن منطقة الخطر من أجل تفادي الصراع على الهبوط إلي دوري الدرجة الثانية الألماني بصورة مبكرة، علماً بأن هذه المباراة سوف تكون بمثابة أفضل تحضير لفريق هيرتا برلين للموقعة المرتقبة المقبلة التي يستقبل فيها فريق أتليتك بيلباو في يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي.

وفي المباراة الثانية يصطدم فريق شالكة بضيفه فريق شتوتغارت في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب فيلتنز أرينا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى صعيد ترتيب البوندسليغا يحتل فريق شالكة حالياً المركز الحادي عشر ويمتلك في رصيده 3 نقاط، فيما يحتل فريق شتوتغارت المركز الرابع عشر ويمتلك في رصيده 3 نقاط أيضاً.

مما يؤكد بأن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق بالنسبة للطرفين، وذلك نظراً لأهمية النقاط الثلاث بالنسبة لكل فريق والتي ستُساهم في إرتقاء أحدهما إلي مقدمة الترتيب، وبالتالي الإبتعاد عن منطقة الخطر وهو الأمر الذي يرغب فيه بصورة أكبر فريق شتوتغارت وذلك لآنه صعد من دوري الدرجة الثانية الألماني مع نهاية الموسم الماضيو بكل تأكيد لا يُريد العودة إليه من جديد.