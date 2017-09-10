ملخص مباراة بولونيا ونابولي في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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حقق فريق نابولي فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق بولونيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ريناتو ديلارا ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى حاول فريق نابولي أن يفرض سيطرته على مجريات اللقاء، وعلى الرغم من ذلك إلا أن أول فرصة خطيرة في المباراة جائت لمصلحة أصحاب الأرض، وذلك عند الدقيقة الحادية عشر حينما نفذ الإيطالي سيموني فيردي ركلة حرة بطريقة أكثر من رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الحارس بيبي رينا نجح في إنقاذ مرماه بمساعدة العارضة.

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وعند الدقيقة التاسعة عشر تمكن فريق بولونيا من إفتتاح التسجيل ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل، وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء هدأت الأوضاع كثيراً من الجانبين وخاصة من جانب فريق نابولي عكس ما كان متوقعاً، وإضافة لذلك لم يتمكن فريق نابولي من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى فريق بولونيا.

وإستمر ذلك السيناريو الباهت حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني لم تتغير الأمور كثيراً وإستمر الأداء الباهت من كلاً من الطرفين، ولكن فريق نابولي حاول أن يبحث الفوز بأي وسيلة ممكنة نظراً لأهمية النقاط الثلاث وخاصة وأنها ستسبق مباشرة إنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع الحالي وتحديداً في يوم الأربعاء المقبل,

وعند الدقيقة السادسة والستين نجح فريق نابولي في تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر لاعبه الإسباني خوسيه ماريا كاليخون عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات أصحاب الأرض، ومن بعدها تراجع فريق نابولي بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية من أجل الحفاظ على تقدمه معتمداً بشكل رئيسي على الهجمات المرتدة من أجل قتل المباراة بهدف أخر.

وفي المقابل إستحوذ فريق بولونيا على الكرة وضغط بشكل قوي على ضيفه سعياً لإدراك التعادل على أقل تقدير، ولكن فريق نابولي حسم الأمور نهائياً عند الدقيقة الثالثة والثمانين بعدما تمكن لاعبه البلجيكي دريس ميرتينز من تسجيل ثاني أهداف فريقه، وعند الدقيقة الثامنة والثمانين إختتم البديل زيلينسكي أهداف فريقه بإحرازه للهدف الثالث، ليخرج فريق نابولي غانماً بالنقاط الثلاث ورافعاً رصيده إلي 9 نقاط جعلته يلتحق بكلاً من فريق يوفنتوس وفريق إنتر في صدارة الكالتشيو.