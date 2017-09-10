ملخص مباراة إنتر وسبال في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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حقق فريق إنتر فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق سبال بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى فرض صاحب الأرض فريق إنتر سيطرته الكاملة على اللقاء وضغط بشكل قوي على ضيفه بحثاً عن تسجيل الأهداف، وذلك من أجل قتل المباراة مُبكراً وعدم إعطاء الفرصة لضيفه لكي يكتسب الثقة في نفسه وحينها ستُصبح الأمور معقدة على فريق إنتر.

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وعند الدقيقة السابعة والعشرين نجح فريق إنتر في تحقيق مبتغاه بعدما تحصل على ركلة جزاء ليُنفذها قائده ومهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي بنجاح مُحرزاً أولى أهداف فريقه وسط فرحة عارمة من الأنصار، وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء حاول فريق إنتر إضافة المزيد من الأهداف.

وفي المقابل إستمر فريق سبال يُدافع بكامل عناصره معتمداً على الهجمات المرتدة من أجل التسجيل، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الشوط على وقع تقدم فريق إنتر بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني تحسن فريق سبال بشكل واضح من الناحية الهجومية عكس ما كان متوقعاً وليس ذلك فحسب بل إقترب أيضاً من مرمى فريق إنتر في أكثر من مناسبة، وعند الدقيقة السادسة والستين حاول الإيطالي لوتشانو سباليتي مدرب فريق إنتر تنشيط خط وسط ميدانه، فأشرك الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بدلاً من البرتغالي جواو ماريو.

وعند الدقيقة الرابعة والسبعين كاد فريق إنتر يحسم الأمور تماماً ويُسجل ثاني أهدافه في اللقاء، وذلك بعدما سدد مدافعه السلوفاكي ميلان سكرينيار كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن العارضة تصدت للكرة وحرمته من التسجيل، وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة هدأت الأوضاع قليلاً من الجانبين ولم يتمكن أي فريق من تقديم أي جديد، حتى جائت الدقيقة السابعة والثمانين وحينها حسم فريق إنتر كل شئ بعدما سجل له الكرواتي إيفان بيريسيتش الهدف الثاني لصالحه بطريقة أكثر من رائعة، وبذلك رفع فريق إنتر رصيده إلي 9 نقاط جعلته يلتحق بفريق يوفنتوس في صدارة ترتيب الكالتشيو.