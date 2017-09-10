موعد مباراة أتليتك بيلباو وجيرونا في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يستعد فريق أتليتك بيلباو لإستقبال نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء الليغا الإسبانية فريق جيرونا في موقعة معقدة نسبياً اليوم الأحد على أرضية ملعب سان ماميس بإقليم الباسك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أتليتك بيلباو المواجهة باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في مشواره في الليغا في الموسم الحالي، وذلك من أجل التقدم أكثر على مستوى ترتيب الليغا حتى يتمكن من تحقيق هدفه مع نهاية الموسم وهو حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل أو على الأقل حجز مقعده مرة أخرى في مسابقة الدوري الأوروبي.

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حيث يتواجد فريق أتليتك بيلباو في الموسم الحالي في مسابقة الدوري الأوروبي، وبالتالي سيسعى إلي التتويج باللقب الأوروبي مع نهاية الموسم علماً بأن ذلك من الممكن أن يجعله يتأهل بشكل مباشر إلي دوري الأبطال في الموسم المقبل، وذلك في حالة فشله في إنهاء الليغا ضمن الأربعة الكبار وهو الأمر المتوقع بنسبة كبيرة للغاية، وخاصة في ظل قوة الرباعي فريق ريال مدريد وفريق برشلونة وفريق أتليتكو مدريد وفريق إشبيلية.

أما على الجانب الآخر فعلى الرغم من أن فريق جيرونا صعد في الموسم الحالي فقط إلي أضواء الليغا، إلا أنه قدم حتى الآن عقب مرور جولتين أدائاً رائعاً للغاية مما يؤكد على قدرته على تفادي الهبوط بشكل سريع مع نهاية الموسم ولم لا تحقيق المفاجأة وإحتلال مركز في منتصف الترتيب.

وعلى صعيد ترتيب الليغا يحتل فريق جيرونا حالياً المركز التاسع ويمتلك في رصيده 4 نقاط، فيما يحتل فريق أتليتك بيلباو المركز العاشر ويمتلك في رصيده 4 نقاط أيضاً، مما يؤكد بدوره أن المباراة ستكون في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين، حيث ستُساهم النقاط الثلاث في إرتقاء أحدهما إلي المركز الرابع في الترتيب.

وهو الأمر الذي يسعى إليه فريق أتليتك بيلباو بشكل خاص ولعل ما سيُعطيه أفضلية نسبية أنه يخوض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة.