موعد مباراة فياريال وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يصطدم فريق فياريال بضيفه فريق ريال بيتيس اليوم الأحد في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب لاسيراميكا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق فياريال المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره بعد إنطلاقته الكارثية في الموسم الحالي، حيث تعرض الفريق إلي خسارتين في أول جولتين من عمر الليغا وهو الأمر الذي لا يرقى بكل تأكيد إلي تطلعات وطموحات جماهير النادي، والتي كانت تأمل بدورها أن يتمكن الفريق في الموسم الحالي من المنافسة بقوة على مقعد مؤهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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ولكن يبدو حتى الآن أن ذلك الأمر سيكون مستبعداً تماماً عن فريق الغواصات الصفراء، ولكن وفي الوقت ذاته تأمل جماهير نادي فياريال أن يكون فريقها قد إستفاد بأفضل صورة ممكنة من فترة التوقف الدولي الماضية، حتى يتمكن الفريق من إستعادة مستواه المعهود والعودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وخاصة وأن الفريق يُشارك في الموسم الحالي في مسابقة الدوري الأوروبي على أن يبدأ مشواره في المسابقة في الأسبوع الحالي، وذلك حينما يستقبل فريق أستانا من كازاخستان في يوم الخميس المقبل.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق ريال بيتيس سيسعى في الموسم الحالي إلي المنافسة على المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية، وخاصة بعد التعاقدات العديدة والبارزة التي أبرمتها إدارة النادي في الميركاتو الصيفي الماضي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل الفريق الأندلسي أقوى بعكس المواسم السابقة.

وعلى صعيد ترتيب الليغا يحتل فريق ريال بيتيس حالياً المركز الثاني عشر ويمتلك في رصيده 3 نقاط، فيما يحتل فريق فياريال المركز التاسع عشر ولا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق حتى الآن.

وكان فريق فياريال قد بدأ مشواره بتعرضه للخسارة خارج أرضه على يد فريق ليفانتي بهدف وحيد مقابل لا شئ في الجولة الأولى، ومن ثم تعرض إلي الخسارة خارج أرضه مرة أخرى وهذه المرة على يد فريق ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.