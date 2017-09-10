اتحاد الكرة: لا نية لرحيل كوبر هذه الفترة ولن نسمح بانسحاب الكونغو

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أشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة “كرم كردي” أنه لم يتم طرح فكرة الاستغناء عن المدير الفني للمنتخب الوطني الأرجنتيني”هيكتور كوبر” وأشار كردي أنه مجلس إدارة اتحاد الكرة لن يسمح بانسحاب الكونغو، بعد أن ترددت العديد من الأنباء عن نية منتخب الكونغفو من الانسحاب من التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 بعد أن تم تذييلها في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، وقد علق كردي أن مجلس الإدارة سمع بانسحاب الكونغو وعلق أنه أمر غير مقبول وأشار بهذا أنه سوف نصبح مثل الكورة الشراب كل من يخسر ينسحب ولن يدع الاتحاد المصري بهذا الأمر بالانسحاب وإذا كان منتخب الكونغو يمر بأزمة مالية فعلي الفيفا مساعدتهم.

هذا ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب الكونغو في الثامن من أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، بعد أن فاز منتخب الفراعنة وانتهاء المباراة الأخيرة بين غانا وأوغندا بالتعادل وبذلك يضمن المنتخب المصري للتأهل للمونديال، وقد ترددت العديد من الانباء عن نية اتحاد الكرة في مصر بالاستغناء عن المدير الفني للمنتخب الوطني الأرجنتيني هيكتور كوبر أشار كردي أن لم يتم طرح هذه الفكرة حتى الآن ولا يوجد أي تفكير في رحيل المدير الفني هيكتور كوبر في هذه الفترة والفترة القادمة، وتوقع كردي تحقيق حلم مصر وتأهل المنتخب المصري لكأس العالم خصيصا توقعات العديد بتأهل المنتخب المصري بنسبة تزيد عن 70%.

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ومن الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة لم يمانع مطالب رؤساء أندية القسم الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفي مقدمتهم النادي الأهلي ونادي الزمالك والتي تنص علي زيادة عدد الأجانب إلى أربعة لاعبين بدلا من ثلاثة لاعبين للحفاظ علي ما صرفته الأندية من جانب التعاقدات، ولكن تقف شروط المسابقة أمامهم بالسماح لثلاثة لاعبين بالاشتراك في المباراة الواحدة قائمة، ويعتبر القرار صدر بموافقة جميع رؤساء الأندية وفي مقدمتهم رئيس النادي الأهلي ورئيس نادي الزمالك وتم إرسال الخطاب المرسل من الاتحاد إلى الأندية في ختام فترة القيد، وتأكيد من الاتحاد المصري لكرة القدم علي ماتم الاتفاق عليه مع رؤساء الأندية ولا يوجد حتى الآن إشعار آخر.