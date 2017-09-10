ملخص مباراة لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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حسم فريق لاتسيو موقعة القمة بعدما إكتسح ضيفه فريق ميلان في مفاجأة من العيار الثقيل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق الروسونيري أن يفرض سيطرته على اللقاء بشكل مُبكر، وذلك في إطار سعيه لتسجيل الأهداف حتى تُصبح المباراة أسهل عليه، وربما ما ساعد فريق ميلان هو تراجع فريق لاتسيو وعدم إندفاعه للأمام خوفاً من تلقي الأهداف في ظل القوة الهجومية لفريق الروسونيري.

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ولكن ومع مرور الدقائق بدأ فريق لاتسيو يتخلى عن حذره الدفاعي وخاصة في ظل الهدوء النسبي الذي أصبح عليه فريق ميلان، وعند الدقيقة السابعة والثلاثين أسفر ذلك عن تحصل فريق لاتسيو على ركلة جزاء، ليُنفذها مهاجمه الإيطالي تشيرو إيموبيلي بنجاح مُحرزاً أولى أهداف فريق النسور وسط فرحة عارمة من الجماهير.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الثانية والأربعين تلقى فريق ميلان ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تمكن فريق لاتسيو من تسجيل هدفه الثاني في المباراة وذلك عبر مهاجمه أيضاً تشيرو إيموبيلي وسط حالة من الصدمة من جانب فريق الروسونيري وأنصاره، لينتهي الشوط على وقع تقدم فريق لاتسيو بهدفين مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني ضرب فريق لاتسيو بقوة من جديد، فعند الدقيقة التاسعة والأربعين ضاعف المهاجم تشيرو إيموبيلي من تقدم فريقه بتسجيله للهدف الثالث، ولم يكتفِ فريق لاتسيو بذلك فبعدها بدقيقة واحدة فقط سجل الإسباني لويس ألبيرتو رابع أهداف فريق النسور وسط حالة من الإنهيار من جانب دفاع الضيوف.

ولكن فريق ميلان كان عازماً على حفظ ماء وجهه من خلال تقليص الفارق على الأقل، وعند الدقيقة السادسة والخمسين تحقق له ما أراد حينما سجل لاعبه الإيطالي ريكاردو مونتيليفو الهدف الأول له في اللقاء، ولكن ذلك لم يؤثر في نهاية المطاف على فوز فريق لاتسيو الكاسح وبالتالي رفع رصيده إلي 7 نقاط فيما إستقر رصيد فريق ميلان عند 6 نقاط.