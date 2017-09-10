موعد مباراة أولمبيك مارسيليا ورين في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق أولمبيك مارسيليا لإستقبال نظيره فريق رين اليوم الأحد على أرضية ملعب الفيلودروم بجنوب فرنسا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أولمبيك مارسيليا المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة الآخيرة والقاسية التي تعرض لها في الجولة الماضية قبيل فترة التوقف الدولي الماضية مباشرة، والتي جائت خارج أرضه على يد مُضيفه فريق موناكو بستة أهداف مقابل هدف واحد.

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مما جعل القلق يزداد بين جماهير النادي والتي كانت تتوقع بدورها أن يكون فريقها مختلفاً في الموسم الحالي، وليس ذلك فحسب بل كانت تأمل أيضاً أن يُنافس على لقب الدوري الفرنسي، ولكن هذه الخسارة قد أكدت أن فريق أولمبيك مارسيليا لا يزال بعيداً تماماً عن كبار فرنسا وتنقصه الكثير من الأشياء حتى يتمكن من إستعادة أمجاده السابقة.

ويأتي ذلك على الرغم من إنطلاقة الفريق القوية في الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، فعلى الصعيد الأوروبي تمكن فريق أولمبيك مارسيليا من تخطي عقبة الأدوار التمهيدية في مسابقة الدوري الأوروبي وبالتالي ضمن مقعده في دور المجموعات من عمر المسابقة، أما على الصعيد المحلي فقد حقق فوزين في أول جولتين من عمر الدوري الفرنسي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق أولمبيك مارسيليا في الموسم الحالي كما أكد عليه مدربه رودي غارسيا في أكثر من مناسبة، هو ضمان الفريق مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل حتى تدخل خزائنه الأموال الطائلة وبالتالي إبرام التعاقدات الكبيرة، ومن أجل تحقيق ذلك الهدف يجب عليه إما إنهاء الدوري الفرنسي في أحد المراكز ال 3 الأولى أو عن طريق فوزه بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي.

وعلى صعيد ترتيب الدوري الفرنسي يحتل فريق أولمبيك مارسيليا حالياً المركز السابع ويمتلك في رصيده 7 نقاط، فيما يحتل فريق رين المركز التاسع عشر ولا يمتلك في رصيده سوى نقطتين فقط حتى هذه اللحظة.