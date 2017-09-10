موعد مباراة أنطاليا سبور وغلطة سراي في الدوري التركي 2017 – 2018 م

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يحل فريق غلطة سراي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أنطاليا سبور اليوم الأحد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري التركي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق غلطة سراي المواجهة باحثاً عن تحقيق إنتصاره الرابع على التوالي في مشواره في الدوري التركي في الموسم الحالي، وذلك من أجل إستعادة صدارة ترتيب الدوري والإنفراد بها دون أي شريك، وبكل تأكيد يُعد فريق غلطة سراي أبرز مرشح للظفر باللقب في الموسم الحالي وخاصة بعد الإنطلاقة المثالية للفريق في هذا الموسم.

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حيث حقق الفريق 3 إنتصارات متتالية مما جعل جماهير النادي تثق كثيراً في قدرة فريقها على التتويج باللقب، وخاصة وأن الفريق لا يُشارك في الموسم الحالي في أي مسابقة أوروبية سواء مسابقة دوري أبطال أوروبا أو مسابقة الدوري الأوروبي، وبالتالي فإن كامل تركيزه سوف يكون منصباً على الصعيد المحلي فقط.

وعلى صعيد ترتيب الدوري التركي يحتل فريق غلطة سراي حالياً المركز الثاني ويمتلك في رصيده 9 نقاطـ، أي أن فوزه في هذه المباراة سوف يجعله يرتقي إلي صدارة الترتيب وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحق له فريق بيشكتاش، أما على الجانب الآخر فيحتل فريق أنطاليا سبور المركز السادس عشر ولا يمتلك في رصيده سوى نقطتين فقط حتى هذه اللحظة.

وكان فريق غلطة سراي قد بدأ مشواره في الموسم الحالي بالفوز داخل أرضه على حساب فريق قيصري سبور بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية حقق الفوز خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق أوسمانلي سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز داخل أرضه على حساب ضيفه فريق سيفاس سبور بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق غلطة سراي في الموسم الحالي هو الفوز بلقب الدوري التركي، وهو الأمر الذي سيضمن له التأهل بشكل مباشر إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولكن ما هو مؤكد أن ذلك لن يكون سهلاً على الإطلاق في ظل قوة حامل اللقب فريق بيشكتاش.